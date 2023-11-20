Togg'a yerli rakip geliyor: 16 yaşındakiler de sürebiliyor.. 370 bin TL'den satışa sunulacak!

Bursa, Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki yeni yıldızı Amperino'nun lansmanına ev sahipliği yaptı. Altı girişimcinin bir araya gelmesiyle doğan bu marka, Go Green Türkiye Fuarı'nda sergilenen L-7 serisi 'City Car' modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

16-18 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen bu etkinlikte, ziyaretçiler aracın prototipini yakından inceleme fırsatı buldu.

Amperino ve Elektrikli Araçlar Üzerine Yeni Bir Vizyon

Amperino CEO'su Haluk Özbek, markanın uluslararası standartlarda elektrikli araç üretme hedeflerini vurguladı. Özbek, aracın özellikle genç sürücüler için ideal olduğunu belirterek, 16 yaşındaki gençlerin motosiklet ehliyetiyle bu aracı kullanabileceklerini açıkladı.

Ayrıca, ilk üretilen aracın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edileceği duyuruldu.

Yüzde 100'e Yakın Yerli Üretim: Amperino'nun İddiası

Amperino, yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Üç kişilik bu aracın, şarj istasyonlarında ve evlerde kolaylıkla şarj edilebilir olması planlanıyor.

2025 yılında seri üretime geçilmesi hedeflenirken, aracın satış fiyatının 15 ile 18 bin dolar arasında olması bekleniyor.

Dünya Pazarına Açılan Kapı: Amperino'nun İhracat Hedefleri

50 mühendisin üzerinde çalıştığı bu araç, tamamlandıktan sonra farklı ülkelere ihraç edilecek. Haluk Özbek, mevcut şirketlerin yüzde 70 ihracat yaptığını ve bu yeni aracın da ihracat oranının yüzde 50'lere ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Teknik Özellikler ve Gelecek Planları

Amperino'nun menzili, şu anki prototip için 150 kilometre olarak belirlenmiş olup, bu mesafenin 200 kilometreye kadar çıkabileceği ifade edildi.

2025'ten itibaren seri üretimine başlanacak olan aracın, şehir içi kullanımı hedefleyen L-7 sınıfında olduğu vurgulandı. Ayrıca, aracın C-100 serisi olarak adlandırılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına atfen yapıldı.

Türkiye'nin Yeni Girişimi: Elektrikli Araç Sektöründe Bir Dönüm Noktası

Amperino, Bursa ve Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Avrupa'dan gelen misafirlerin de dikkatini çeken bu girişim, devlet teşvikleriyle desteklenerek başarıya ulaştı. Özbek, farklı sektörlerde çalışan yatırımcıların bu projeye destek vermesinin önemini vurguladı.