Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG'un gaz ve fren pedalı yerine, el ile kullanılabilecekleri mekanizma yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Farkındalık Zirvesi'nde sergilenen, engelli vatandaşlarının kullanımına uygun yapılan dizayn her engelli vatandaşın kullanımı için farklılık gösteriyor.

13. kez düzenlenen etkinlik, yaklaşık 20 ülkeden 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla “engelsiz yaşam” alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Engelli vatandaşların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engellerini en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla yeni teknolojiler paylaşılıyor.

Aşılmadık engel kalmasın

İşitme ve görme engelli öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan zirveye, Darülaceze Başkanı, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Hamza Cebeci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da katıldı. “Aşılmadık engel kalmasın” sloganı ile uluslararası bir buluşmaya imza atan zirvede, belediyeler, hastaneler, ilaç-ecza-medikal üreticileri, rehabilitasyon ve bakım merkezleri engelsiz yaşam için yaptıkları çalışmaları sergiliyorlar. Etkinlik kapsamında, engelsiz kariyer günleri, çalıştay, kurultay ve seminerler, engellilerin kullanımı için özel olarak tasarlanmış otomobiller ve renkli aktiviteler yer alıyor.

Engelsiz TOOG’a ilgi büyük

Vatandaşların ve engelli yakınlarının oldukça ilgi gösterdiği etkinlikte, en çok dikkati ise 'engelsiz' TOGG çekti. Vatandaşlar, TOGG'a oldukça ilgi gösterdi. Yapılan dizayn, her engelli vatandaşın kullanımı için farklılık gösteriyor gösteriyor. Firma yetkilisi Mehmet Rıza Altındağ, "Ulusal mevzuatlar kapsamında, engelli bireylerin yaşamını daha ne kadar kolaylaştırırız düşündük yerli ve milli olan TOGG'a el freni ve gaz uygulamasını entegre ettik. 4 araca entegre ettik. İnsanların ihtiyaçları oldukça ve daha fazla ihtiyaç ortaya çıktıkça, araca aparatlar eklentiler yapmaya devam ediyoruz. Aracın ergonomisi bu tarz uygulamalar yapmaya çok müsait. Bir tanesini TOGG fabrikası içinde yaptık. Talep geldikçe yapmaya devam edeceğiz" dedi.