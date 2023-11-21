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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “genişbant internet her eve ulaşacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital altyapısında önemli bir adım atarak, genişbant internet hizmetini her eve ulaştırma hedefini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 2028 yılına kadar genişbant abone sayısının 112 milyona, mobil abone sayısının ise 102 milyona ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

5G Teknolojisi ve Dijital Dönüşüm

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nda (BTK) gerçekleşen 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projesi Lansman Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, teknolojinin hızla ilerlediğini ve dijital ekosistemlerin öneminin arttığını vurguladı. Dijital teknolojilerin ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin Dijital Altyapı Başarısı

2002 yılından bu yana Türkiye'nin dijital altyapıda kaydettiği ilerlemeyi özetleyen Uraloğlu, mobil abone sayısının 92 milyona, geniş bant abone sayısının ise 93,06 milyona ulaştığını belirtti. Ayrıca, fiber altyapı uzunluğunun 536 bin kilometreyi aştığını ve Çamlıca Kulesi sayesinde elektromanyetik alan değerlerinde önemli iyileşmeler sağlandığını aktardı.

Yerli Üretim ve Teknoloji Gelişimi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olma yolunda ilerlediğini vurguladı. E-Devlet Kapısı kullanımının 64 milyona yaklaştığını ve 7 bin 410 hizmetin elektronik ortamda sunulduğunu belirtti.

5G Çağrısı ve AR-GE Destekleri

2022 yılı içerisinde başlatılan 5G çağrısı ve AR-GE destekleri hakkında bilgi veren Uraloğlu, toplam 200 milyon TL'lik destekle yerli ve milli üretimin teşvik edilmesini, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılmasını ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladıklarını açıkladı. 14 firma ile Ar-Ge desteği için süreçlerin tamamlandığını ve projelerin 01 Ekim 2023 tarihinde başlayacağını duyurdu.

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