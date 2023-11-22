Xiaomi'nin 2023 Üçüncü Çeyrek Raporu: Cirosu ve Kârlılığı Çarpıcı Şekilde Arttı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal raporlarını paylaştı ve bu raporlar, firmanın muazzam bir performans sergilediğini ortaya koydu.

Raporlara göre, Xiaomi'nin hem net kârı hem de cirosu geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli ölçüde arttı.

Xiaomi'nin 2023 Üçüncü Çeyrek Net Kârı: %183'lük Büyük Artış

2023 yılının üçüncü çeyreğinde Xiaomi'nin net kârı, önceki yılın aynı dönemine göre %182,9 artarak 845 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Firmanın toplam cirosu ise 9,92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Xiaomi'nin brüt kâr marjı ise %22,7'ye yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Brüt Kâr Marjında Rekor: Xiaomi Tarihinde En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Şirketin finansal başarısının arkasında, özellikle akıllı telefon satışlarındaki etkileyici performansı bulunuyor.

Dünya genelinde akıllı telefon satışlarında yaşanan yüzde 1,1'lik düşüşe rağmen, Xiaomi bu alanda bir önceki yıla ve bir önceki çeyreğe göre artış elde etti.

Akıllı Telefon Pazarında Liderlik: Xiaomi'nin 13. Çeyrek Üst Üste 3. Sıradaki Başarısı

Çinli üreticinin akıllı telefon departmanı, önceki çeyreğe kıyasla %13,8'lik bir gelir artışı sağlayarak cirosunu 5,8 milyar dolara çıkardı.

Xiaomi, üst üste 13. çeyrekte en çok cihaz satan akıllı telefon üreticileri arasında 3. sıradaki yerini korudu.

Tüketici Elektroniğinde Çıkış: Xiaomi'nin 2,8 Milyar Dolarlık Ciro Başarısı

Tüketici elektroniği departmanında da oldukça başarılı bir performans sergileyen Xiaomi, bu alandaki ciro rakamını 2,8 milyar dolara taşıdı.

Ayrıca, nesnelerin interneti segmentindeki toplam bağlı cihaz sayısı 699 milyona ulaştı. Firmanın Ar-Ge yatırımlarını %22 oranında artırması, gelecekteki inovasyon ve ürün geliştirmeye verdiği önemi gösteriyor.

Geleceğin Stratejisi: Xiaomi, Akıllı Cihazlar ve Otomobillerle Büyümeye Odaklanıyor

Xiaomi'nin yeni stratejisi, akıllı cihazlar ve otomobilleri içeriyor ve bu stratejiyle firmanın gelecekteki satışlarını daha da arttırmayı hedefliyor.

Şirketin bu güçlü performansı, teknoloji dünyasındaki etkileyici varlığını sürdürmesi ve global pazarda liderliğini pekiştirmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.