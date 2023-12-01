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  3. Bolu vefat edenler.. 01 Aralık 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu vefat edenler.. 01 Aralık 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu vefat edenler.. 01 Aralık 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 01 Aralık 2023 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

NURİ KARADUMAN

Bakırlı Çanşa Köyü halkından, merhume Hatice KARADUMAN’ın eşi, merhum Seydali KARADUMAN, Abdullah ve İsmail KARADUMAN’ın babaları;

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Bakırlı Çanşa Köyü mezarlığına defnedilecektir.

SELAHATTİN ARDIÇ

Tepecik Mahallesi halkından, Nadiye ARDIÇ’ın eşi, Fatma KESKİNKILIÇ, Gülaydın TİTİZ, merhum Mustafa ARDIÇ, Gülüstan TÖRÜN, Hidayet, Murat ve Osman ARDIÇ, Melek TUTUM, Ayşe KOCAOĞLU’nun babaları, eski Seka Fabrikası’ndan emekli;

Cenazesi bugün Tepecik Mahallesi Akşemsettin Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Avdan Yolu Sümer Mezarlığına defnedilecektir.

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