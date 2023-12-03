Bolu vefat edenler.. 03 Aralık 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

FİKRET ÇIRACI

Yığılca Yogunpelit köyü halkından Aydan Çıracı’nın eşi, Asiye ve Ahmet ÇIRACI’nın oğlu, Fikri, Latif ve Fatih ÇIRACI’nın kardeşi, Sarıcalar mahallesi halkından Nuren ve Mutlu GÜLENÇ’in damadı, avukat;

Cenazesi bugün Kültür mahallesi fatih caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Sarıcalar mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

HAFİZE İŞCAN

Çele Çobankaya köyü halkından,(Merhum) Mevlüt İşçan’ın eşi,Hatice,Nezaket,Melehat ve Erol İşcan’ın anneleri;

Cenazesi bugün Çele Cobankaya köyü caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

HALİT KAYGISIZ

Tekkedere köyü halkından Döndü Kaygısız,ın eşi,Talip Kaygısızın kardeşi,İsmail Ceylan’ın eniştesi. Aynur,Döndü,HafizeÇAKIROĞLU’nun babaları Eşraf ÇAKIROĞLU ve Selim CEYLAN’ın kayınpederi;

Cenazesi bugün Çıkınlar caminde kılınacak ikindi namazı ve cenaze namazı sonrası çıkınlar mezarlığına defnedilecektir.

SEHER FİDAN

Cenazesi bugün öğle namazına mütakip Dörtdivan Kuruca Köyüne defnedilecektir.