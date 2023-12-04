Bolu vefat edenler.. 04 Aralık 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu’da 04 Aralık 2023 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…
HASAN SINMAZ
Değirmenbeli Köyü halkından, Şerife SINMAZ’ın eşi, Ayhan, Yılmaz ve Hatice SINMAZ’ın babaları;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Değirmenbeli Köyü mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL SAĞLIK
Mudurnu İlçesi Vakıfaktaş Köyü halkından, Tepecik Mahallesinde ikamet eden, Fatma SAĞLIK’ın eşi, İlhan SAĞLIK, Tülay AYDIN, Gülsüm ADSIZ’ın babaları, merhum Selahattin SAĞLIK, Müzeyyen KANDEMİR’in ağabeyleri;
Cenazesi bugün Tepecik Mahallesi Kantar Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Seyit Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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