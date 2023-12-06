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  3. Bolu vefat edenler.. 06 Aralık 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu vefat edenler.. 06 Aralık 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu vefat edenler.. 06 Aralık 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 06 Aralık 2023 Bugün 6 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

EMİNE SERÇE

Yakuplar Köyü halkından, Abdullah SERÇE’nin eşi, İlhan ve Ayhan SERÇE’nin anneleri;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Yakuplar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

İSMAİL KARAMAN

Kıbrısçık İlçesi Kökez Köyü Bağışlar Mahallesi halkından, Gülsüm KARAMAN’ın eşi, İbrahim ve Zeynep KARAMAN’ın babaları, Hatice ÖZTÜRK’ün kardeşi;

Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Hacı Mahmut Ericek Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.

NACİYE ÇELEN

Sümer Mahallesi halkından, Bolu Belediyesi Su İşlerinden emekli Saip ÇELEN’in eşi, Belediye Su ve Kanalizasyon İşlerinden emekli Veysel çelen, Ayşe İŞCAN’ın anneleri;

Cenazesi bugün Sümer merkez Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Paşaköy Mezarlığına defnedilecektir.

MAHMUT BOZKURT

Sazakiçi Ulumescit Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sazakiçi Ulumescit Köyü mezarlığına defnedilecektir.

SABRİ KILIÇ

Düzce Kaynaşlı Dipsizgöl Köyü halkından, Ceyhan KILIÇ’ın eşi, Kübra KILIÇ’ın babası, Dursun, Mehmet ve Saffet KILIÇ’ın kardeşleri;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Kaynaşlı Dipsizgöl Köyü mezarlığına defnedilecektir.

İSMAİL DALKILIÇ

Çatakören Köyü halkından;

Cenazesi bugün Gölyüzü Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Çatakören Köyü mezarlığına defnedilecektir.

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