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  3. Bolu vefat edenler.. 15 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu vefat edenler.. 15 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu vefat edenler.. 15 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 15 Kasım 2023 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

İBRAHİM BATMAZ

Mudurnu İlçesi Samat Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Samat Köyü mezarlığına defnedilecektir.

DÖNDÜ ARSLANTEKİN

Gerede İlçesi Aktaşkurtlar Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Aktaşkurtlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

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