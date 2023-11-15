Bolu vefat edenler.. 15 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu’da 15 Kasım 2023 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…
İBRAHİM BATMAZ
Mudurnu İlçesi Samat Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Samat Köyü mezarlığına defnedilecektir.
DÖNDÜ ARSLANTEKİN
Gerede İlçesi Aktaşkurtlar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Aktaşkurtlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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