Bolu vefat edenler.. 16 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu’da 16 Kasım 2023 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…
ZELİHA KARATAŞ
Sağlık Mahallesi halkından, merhum Mustafa KARATAŞ’ın eşi, Saime KARATAŞ AVCI’nın annesi, Hasan AVCI’nın kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Saygılı Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.
MEVLÜT ÖZYURT
Yeniçağa İlçesi Kemaller Köyü halkından;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniçağa Kemaller Köyü mezarlığına defnedilecektir.
ABDULLAH AKKUŞ
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Karabük Eflani merkez mezarlığına defnedilecektir.
ALİ OSMAN ÇAYLI
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Zonguldak Devrek Dirgine merkez mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA ÇOLAK
Mengen İlçesi halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mengen merkez mezarlığına defnedilecektir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.