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  3. Bolu vefat edenler.. 16 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu vefat edenler.. 16 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu vefat edenler.. 16 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 16 Kasım 2023 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

ZELİHA KARATAŞ

Sağlık Mahallesi halkından, merhum Mustafa KARATAŞ’ın eşi, Saime KARATAŞ AVCI’nın annesi, Hasan AVCI’nın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Saygılı Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.

MEVLÜT ÖZYURT

Yeniçağa İlçesi Kemaller Köyü halkından;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Yeniçağa Kemaller Köyü mezarlığına defnedilecektir.

ABDULLAH AKKUŞ

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Karabük Eflani merkez mezarlığına defnedilecektir.

ALİ OSMAN ÇAYLI

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Zonguldak Devrek Dirgine merkez mezarlığına defnedilecektir.

MUSTAFA ÇOLAK

Mengen İlçesi halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mengen merkez mezarlığına defnedilecektir.

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