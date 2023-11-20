Bolu vefat edenler.. 20 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

AYHAN ÖZDEMİREL

Karamanlı Mahallesi halkından, Nurdan DEMİREL’in eşi, Özlem, Özcan ve Mehmet ÖZDEMİREL’in babaları, Adnan ÖZDEMİREL’in ağabeyi, emekli öğretmen;

Cenazesi bugün Yeşil Camii de kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.

BERATİYE TOPLU

Akpınar Mahallesi halkından, Cevat TOPLU’nun eşi, Kuaför Nurgül ve Murat TOPLU’nun anneleri;

Cenazesi bugün Akpına r Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

HACER ÖZMEN

Sümer Mahallesi halkından, merhum Bayram ÖZMEN’in eşi, İbrahim KARAKAYA’nın ablası, Fatma CANAN’ın annesi, İbrahim CANAN’ın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün Sümer Yenimahalle Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Yenisefa Köyü Yukarı mahalle mezarlığına defnedilecektir.

PERİHAN KAYRANCI

Seben İlçesi Kızık Köyü halkından, merhum Nurettin YILMAZ ve Fatma YILMAZ’ın kızları, merhum Sadettin KAYRANCI’nın eşi, Erden ve Ersin KAYRANCI’nın anneleri, Nurhan AYDIN, İlhan ve Gürkan YILMAZ’ın ablaları, Dilek KAYRANCI’nın kayınvalidesi;

Cenazesi bugün 500 Evler Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığına defnedilecektir.