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Bolu vefat edenler.. 17 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu vefat edenler.. 17 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 17 Kasım 2023 Bugün 4 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

AHMET ÇOŞKUN

Çepni Köyü halkından, İrfan ÇOŞKUN’un eşi, Zekai ve Recai ÇOŞKUN, Sezai ÖZ’ün babaları;

Cenazesi bugün Çpni Köyü Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Çepni Köyü mezarlığına defnedilecektir.

MUSTAFA ŞAY

Kıbrısçık İlçesi Kuzca Köyü halkından, Beypazarında ikamet eden Nazife ŞAY’ın eşi, Aydın, Ahmet, Aygül ŞAY, Aysel ve Aynur UZAR’ın babaları;

Cenazesi bugün Cuma namazından sonra Kıbrısçık Kuzca Köyü Çalkara Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

SABRİ ÖZBOYACI

Murat ve Fatma ÖZBOYACI, Sevgi YILMAZ’ın babaları;

Cenazesi bugün Büyük Berk Köyü Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra mezarlığına defnedilecektir.

GÜLŞEN PERÇİN

Kaynaşlı Dipsizgöl Köyü halkından, Tepecik Mahallesinde ikamet eden, Ahmet PERÇİN’in eşi, Çağlar PERÇİN, Derya PERÇİN DİKİCİ’nin babaları;

Cenazesi bugün Dipsizgöl merkez Camii’nde kılınacak, Cuma ve cenaze namazından sonra Dipsizgöl Yanıkbaşı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

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