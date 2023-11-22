Bolu vefat edenler.. 22 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu’da 22 Kasım 2023 Bugün 6 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…
AHMET ÖZMEN
Büyük Berk Köyü halkından, Hatice ÖZMEN’in eşi, Lütfi ve Mesut ÖZMEN, Hülya ÖZTÜRK’ün babaları, İsmail ÖZTÜRK’ün kayınbabası, merhum Lütfiye ARSLAN, Fatma AKDAŞ’ın kardeşi;
Cenazesi bugün Büyük Berk Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.
YILMAZ KORKMAZOĞLU
Cenazesi bugün Kültür Camii’nde kılınacak öğle ve cenaze namazından sonra Sağlık Mahallesi Dodurga Mezarlığına defnedilecektir.
GÜLLÜ ALTINDAĞ
Gerede İlçesi halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede merkez mezarlığına defnedilecektir.
HİDAYET KARAGÖZ
Mudurnu İlçesi Ekinören Köyü halkından;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Mudurnu İlçesi Ekinören Köyü mezarlığına defnedilecektir.
MÜNİRE ESER
Gerede İlçesi halkından;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Gerede merkez mezarlığına defnedilecektir.
DURMUŞ ALİ BİCAN
Gerede İlçesi Çukurca Köyü halkından;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Gerde Çukurca Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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