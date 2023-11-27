Bolu vefat edenler.. 27 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

SAİM CİHANGİR

Yukarısoku Mahallesi halkından, Müzeyyen CİHANGİR’in eşi, Kerim CİHANGİR, Semiha ERSOY’un babaları, Emine CİHANGİR, Veysel ERSOY’un kayınbabaları;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Yukarısoku Mezarlığına defnedilecektir.

AHMET KORKMAZ

Sağlık Mahallesi halkından, Muammer KORKMAZ’ın eşi, Mesut KORKMAZ, Fatma UZUNÖZ, Nurşen YILDIRIM’ın babaları;

Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Küplüce Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Aşağısoku Mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

YASİN BEKTAŞ

Karacasu Beldesi halkından, Hasan ve Aysel BEKTAŞ’ın oğulları, Şenol, Turgay ve Sezer BEKTAŞ’ın kardeşleri, Nilgün BEKTAŞ’ın eşi, Yasemin, Hasan ve Hamza BEKTAŞ’ın babaları;

Cenazesi bugün Karacasu Santral Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Karacasu Mezarlığına defnedilecektir.