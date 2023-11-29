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  3. Bolu vefat edenler.. 29 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu vefat edenler.. 29 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu vefat edenler.. 29 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 29 Kasım 2023 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

MUSTAFA ÇETİN

Mudurnu İlçesi Yazılar Köyü halkından, Merhume Hikmet ÇETİN’in eşi, merhume Sabire KAYAR, Bakkal Mustafa ÇETİN’in babaları;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Yazılar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

HURİYE ONUR

Mengen İlçesi Köprübaşı Köyü halkından, merhum Mehmet ONUR’un eşi, Kemal, Yaşar ve Mustafa ONUR’un anneleri;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Mengen Köprübaşı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

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