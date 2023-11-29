Bolu vefat edenler.. 29 Kasım 2023 tarihinde günün vefat ve defin listesi...
Bolu’da 29 Kasım 2023 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…
MUSTAFA ÇETİN
Mudurnu İlçesi Yazılar Köyü halkından, Merhume Hikmet ÇETİN’in eşi, merhume Sabire KAYAR, Bakkal Mustafa ÇETİN’in babaları;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Yazılar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
HURİYE ONUR
Mengen İlçesi Köprübaşı Köyü halkından, merhum Mehmet ONUR’un eşi, Kemal, Yaşar ve Mustafa ONUR’un anneleri;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Mengen Köprübaşı Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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