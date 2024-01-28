Emekli maaşlarına yapılan ek zam ve farkların yatırılma tarihi açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına yapılan ek zammın detaylarını ve fark ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. 2024 'Emekliler Yılı' ve emeklilerin refah seviyesinin artırılması için yapılan çalışmaların özeti.
Ek Zam ve Fark Ödemeleri
Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından verildi. Bakan Işıkhan, emekli aylıklarına yapılan ek zammın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, oluşan aylık farkların yaklaşık bir hafta içinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bu açıklama, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı.
Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenlediği "Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı"nda konuşan Bakan Işıkhan, emeklilerin ekonomik ve sosyal refahının artırılması için yapılacak çalışmaları anlattı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ve Memur-Sen Emekliler Komisyon Başkanı Ali Küçükkösen'in de katıldığı bu etkinlikte, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik dört ana başlık altında gerçekleştirilecek çalışmaların detayları paylaşıldı.
Emeklilerin Refahı İçin Sürekli Çalışma
Bakan Işıkhan, emeklilerin refahının sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Emekliliğin hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Işıkhan, emeklilerin bu dönemi en iyi şartlarda geçirmeleri için devletin yanlarında olacağını ifade etti.
2024: Emekliler Yılı ve Artan İmkanlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Işıkhan, bu yıl emekliler için sağlanan imkanların daha da artacağını belirtti. Emeklilere yapılan ek zam ve maaş artış oranlarının eşitlenmesi, emeklilerin ekonomik refahını artırmak için atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.
Resmi Gazete'de Yayınlanacak Fark Ödemeleri
Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına yapılan artışların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, oluşan farkların bir hafta içinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bu adım, emeklilerin mali durumlarını iyileştirmek adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Muhalefetin Eleştirisi ve Bakanın Yanıtı
Bakan Işıkhan, muhalefetin emeklileri sadece oy deposu olarak gördüğü ve seçim zamanlarında hatırladığı eleştirilerine yanıt verdi. Işıkhan, hükümetin emeklileri her anlamda daha iyi bir duruma getirdiğini ve hizmetlerini sürekli geliştireceğini ifade etti.
28 Oca 2024 - 12:24 - Ekonomi
Mahreç Osman Aykan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.