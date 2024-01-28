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Türkiye'nin yaban hayvanları ve doğal yaşamın korunmasının önemi

Türkiye genelinde yoğun kar yağışının etkilediği yaban hayvanlarının yaşam mücadelesi. Yaban keçileri, aç kalan kargalar ve Bolu'daki at yaylasına yapılan yem desteği. Doğal yaşamın korunması ve insan etkileri üzerine derinlemesine bir bakış.

Esra Perçin
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Yaban Hayvanları Karla Nasıl Başa Çıkıyor?

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan yoğun kar yağışları, doğal yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yaban hayvanları, bu zorlu hava koşullarında hayatta kalmak için mücadele ediyor. Bolu ve çevresindeki yaban hayvanlarının bu mücadelesi, kameralar tarafından kaydedilen etkileyici görüntülerle belgeleniyor.

Yaban Keçilerinin Zorlu Kış Mücadelesi

Bölgedeki alanlarda, nesli tehlike altında olan yaban keçileri, yoğun kar altında yiyecek arayışına girmiş durumda. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı görülüyor. Bu zorlu koşullarda yiyecek bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde yiyecek arayışı içinde. Daha az kar olan bölgelere inen keçiler, burada bırakılan yem ve meşe filizleriyle beslenmeye çalışıyor. Bu mücadele, bölgede turist rehberliği yapan Nihat Karaca tarafından cep telefonu ile kaydedilmiş.

Aç Kargaların Yiyecek Arayışı

Bölgedeki yoğun kar yağışı, kargaları da etkiledi. Kar altında yiyecek bulmak için çabalayan kargalar, saatlerce süren bir mücadele veriyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı alanlarda, kargalar solucan arayışına giriyor ve bu süreçte ıslanıyorlar.

Bolu'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Bolu'da, özellikle yılkı atlarının kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandığı At yaylası gibi alanlarda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü tarafından yemleme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar, yerel muhtar İsmail Çimen'in de katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Vahşi Yaşamın Korunması Neden Önemli?

Bu tür doğal olaylar, vahşi yaşamın korunmasının neden bu kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. İnsan faaliyetlerinin doğal dengeler üzerindeki etkileri, yaban hayvanlarının yaşam alanlarını ve besin kaynaklarını azaltıyor. Bu durum, hayvanların zorlu hava koşullarında daha da savunmasız hale gelmelerine neden oluyor.

İnsanların Vahşi Yaşama Verdiği Zararlar

İnsanların doğaya müdahalesi, habitat kaybı, iklim değişikliği ve kirlilik gibi faktörlerle yaban hayatını tehdit ediyor. Bu durum, ekosistemlerin dengesini bozarak, hem hayvanların hem de insanların geleceğini riske atıyor. Bu nedenle, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir bir çevre bilincinin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır.

28 Oca 2024 - 13:00 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin
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