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TOGG'un Bursa'daki yerleşimi üzerine siyasi tartışmalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un kurulmasına yönelik siyasi tartışmalara yanıt verdi. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki ilerlemeleri, AR-GE yatırımları ve TOGG projesinin önemi vurgulandı.

Arzu Sarı
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TOGG Projesi ve Siyasi Tartışmaların Odağında

Türkiye'nin otomobil sektöründeki en büyük adımı olan TOGG'un Bursa'da kurulması, bazı siyasi çevrelerde memnuniyetsizlik yarattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu konudaki tartışmalara net bir yanıt vererek, Türkiye'nin teknoloji ve yüksek teknoloji yatırımlarına devam edeceğini vurguladı.

Teknoloji ve AR-GE'de Türkiye'nin İlerlemesi

Bakan Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda bilim ve teknoloji alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti. 208 üniversite, 1.600'den fazla AR-GE tasarım merkezi ve 101 Teknopark ile ülkenin küresel rekabetteki konumunu güçlendirdiğini belirtti. 2002 yılında sadece 2 milyar dolar olan AR-GE harcamalarının artırılması, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik kapasitesini önemli ölçüde geliştirdi.

Yüksek Teknolojili Yatırımların Önemi

Bakan Kacır, son beş yılda teşvik belgelerinin yüzde 44'ünün orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlardan oluştuğunu belirtti. Bu yatırımların, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanında küresel bir çekim merkezi haline gelmesine katkı sağladığını ifade etti.

Bursa'nın Tekstil ve Otomotivdeki Rolü

Bakan Kacır, Bursa'nın tekstil ve hazır giyim sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu ve bu sektörlerin Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesinde öncü rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, Bursa'nın otomotiv sektöründe de merkezi bir konuma sahip olduğunu ve TOGG projesinin bu şehirde yer almasının önemini belirtti.

TOGG'un Bursa'da Kurulmasına Yönelik Tepkiler

Bakan Kacır, TOGG'un Bursa'da kurulmasından duyulan memnuniyetsizliği eleştirdi. Bakan, bu tür tepkilerin, şehre ve ülkeye hizmet etme iddiasında bulunan siyasetçiler tarafından gelmesinin şaşırtıcı olduğunu belirtti. Bakan, Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımlarına devam edeceğini vurgulayarak, bu tür tepkilere rağmen kararlılık mesajı verdi.

Bursa'nın Teknoloji ve İnovasyonda Öncü Rolü

Bakan Kacır, Bursa'nın teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Şehrin otomotiv ve tekstil sektörlerindeki başarısının yanı sıra, AR-GE ve yatırım teşvikleriyle de desteklendiğini vurguladı. Bakan, Bursa'nın kompozit malzeme ve teknik tekstil alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Bu haber, TOGG'un Bursa'daki yerleşimi üzerine yaşanan siyasi tartışmaları ve Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki ilerlemelerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Bakan Kacır'ın açıklamaları, ülkenin bu alandaki kararlılığını ve geleceğe yönelik hedeflerini ortaya koyuyor.

# otomobil, bursa, dolar

28 Oca 2024 - 15:00 Bursa- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı
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TOGG'un Bursa'daki yerleşimi üzerine siyasi tartışmalar

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