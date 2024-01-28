Dere kenarında bulunan kadın cesedi

Kadının Kimliği Belirlenmeye Çalışılıyor

Olay yerine gelen ekipler, kayalıkların arasında bulunan cesedi titizlikle çıkardılar ve ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderdiler. Cesedin kimliği henüz belirlenememiş olsa da, yaklaşık olarak 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin ediliyor. Olayın ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi ve ailesine ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayın Şüpheli Yönleri İnceleniyor

Düzce'de derede bulunan kadın cesedi olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın şüpheli yönlerini araştırıyorlar ve cesedin bulunduğu bölgede herhangi bir ipucu ya da delil olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar. Ayrıca, otopsi sonuçlarının da olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.