Dere kenarında bulunan kadın cesedi
Düzce'nin Beçiyörükler köyünde yaşanan olay, bölgeyi derin bir üzüntüye boğdu. Sabahın erken saatlerinde tarlasına gitmek üzere yola çıkan bir vatandaş, derede bulunan kayalıkların arasında bir kadın cesedi keşfetti. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Kadının Kimliği Belirlenmeye Çalışılıyor
Olay yerine gelen ekipler, kayalıkların arasında bulunan cesedi titizlikle çıkardılar ve ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderdiler. Cesedin kimliği henüz belirlenememiş olsa da, yaklaşık olarak 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin ediliyor. Olayın ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi ve ailesine ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olayın Şüpheli Yönleri İnceleniyor
Düzce'de derede bulunan kadın cesedi olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın şüpheli yönlerini araştırıyorlar ve cesedin bulunduğu bölgede herhangi bir ipucu ya da delil olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar. Ayrıca, otopsi sonuçlarının da olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
28 Oca 2024 - 14:14 Düzce- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.