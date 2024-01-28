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Dere kenarında bulunan kadın cesedi

Düzce'nin Beçiyörükler köyünde yaşanan olay, bölgeyi derin bir üzüntüye boğdu. Sabahın erken saatlerinde tarlasına gitmek üzere yola çıkan bir vatandaş, derede bulunan kayalıkların arasında bir kadın cesedi keşfetti. Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kadının Kimliği Belirlenmeye Çalışılıyor

Olay yerine gelen ekipler, kayalıkların arasında bulunan cesedi titizlikle çıkardılar ve ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderdiler. Cesedin kimliği henüz belirlenememiş olsa da, yaklaşık olarak 30-35 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin ediliyor. Olayın ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi ve ailesine ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayın Şüpheli Yönleri İnceleniyor

Düzce'de derede bulunan kadın cesedi olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın şüpheli yönlerini araştırıyorlar ve cesedin bulunduğu bölgede herhangi bir ipucu ya da delil olup olmadığını belirlemeye çalışıyorlar. Ayrıca, otopsi sonuçlarının da olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
# düzce

28 Oca 2024 - 14:14 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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