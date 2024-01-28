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Abant Gölü’nde görülmemiş kalabalık!

Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığının 50 cm'ye ulaşmasıyla birlikte ziyaretçi akını yaşandı. Trafik yoğunluğu ve doğa harikası manzaraların tadını çıkaran tatilciler, Abant'ta unutulmaz bir kış deneyimi yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
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Abant'ta Trafik Kilitlendi: Ziyaretçi Akınına Dayanamadı

Yoğun ziyaretçi akını nedeniyle, Abant Gölü Milli Parkı'nın giriş ve çıkışlarında uzun trafik kuyrukları oluştu. Ziyaretçiler, trafikte dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Bolu'nun bu popüler turistik bölgesinde, kar altında mangal keyfi yapmak isteyenler de vardı. Muammer Çetin gibi ziyaretçiler, "Karda mangal yapmanın keyfini çıkartmak için Abant'a geldik" dedi. Doğa tutkunları, bu eşsiz manzarayı görmek ve kışın tadını çıkarmak için trafikte beklemeyi göze aldı.

Doğaseverlerin Buluşma Noktası: Abant Gölü

Abant Gölü Milli Parkı, dört mevsim boyunca benzersiz güzellikleriyle ziyaretçilere kapılarını açıyor. Özellikle kış aylarında, beyaz örtüyle kaplanan bu doğa harikası, fotoğrafçılar ve doğa severler için ideal bir kaçamak noktası haline geliyor. Karın tadını çıkarmak isteyenler için Abant, kış sporları ve yürüyüş parkurlarıyla da dikkat çekiyor.

Abant Gölü'nde Kış Turizmi Canlanıyor

Abant Gölü, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte turizmde de canlanma yaşıyor. Bolu ve çevresinin en gözde turistik bölgelerinden biri olan Abant, kış turizminde önemli bir merkez haline geliyor. Özellikle kar yağışının arttığı bu dönemlerde, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

28 Oca 2024 - 15:59 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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