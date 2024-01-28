Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dilber dansı akımına katılarak sosyal medyada yankı uyandırdı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyanın en yeni trendi olan Dilber dansına katılarak, Bolu'nun tanıtımına farklı bir yaklaşım getirdi. Instagram'da paylaşılan videoda, Özcan, Dilber dansının ünlü sahnelerini taklit ederek, Bolu'nun doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini ön plana çıkarttı.
Bolu'yu Öne Çıkaran Eğlenceli Paylaşım
Tanju Özcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilber evin barkın yok mu?" "Yok" repliklerine atıfta bulunarak, "Var, hem de Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'da" mesajıyla Bolu'nun değerlerine vurgu yaptı. Paylaşım, şehrin tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra, yerel kültürü de popüler bir şekilde sergiledi.
Sosyal Medyada Bolu Rüzgarı
Özcan'ın Dilber dansı videosu, hızla yayılarak sosyal medyada geniş bir etkileşim aldı. Bolu’nun tanıtımına önemli bir katkı sağlayan bu paylaşım, hem yerel hem de ulusal medyada geniş yer buldu. Bolu, Başkan Özcan'ın espri dolu yaklaşımıyla daha fazla ilgi çekmeyi başardı.
Bolu'nun Doğal ve Tarihi Zenginlikleri Vitrinde
Tanju Özcan'ın, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım" sözleriyle, Bolu'nun sıcak atmosferini ve doğal güzelliklerini vurguladığı paylaşım, şehrin tanıtımına özgün bir katkı sundu. Bu yaklaşım, Bolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de geniş kitlelere duyurdu.
Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın Sosyal Medya Başarısı
Tanju Özcan'ın bu paylaşımı, bir belediye başkanının sıradan bir eğlence içeriğinden çok daha fazlasını sunarak, halkla etkileşim ve şehir tanıtımını birleştirdiğini gösterdi.
28 Oca 2024 - 16:23 Bolu- Gündem
Mahreç Esra Perçin
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.