Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dilber dansı akımına katılarak sosyal medyada yankı uyandırdı!

Bolu'yu Öne Çıkaran Eğlenceli Paylaşım

Tanju Özcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilber evin barkın yok mu?" "Yok" repliklerine atıfta bulunarak, "Var, hem de Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'da" mesajıyla Bolu'nun değerlerine vurgu yaptı. Paylaşım, şehrin tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra, yerel kültürü de popüler bir şekilde sergiledi.

Sosyal Medyada Bolu Rüzgarı

Özcan'ın Dilber dansı videosu, hızla yayılarak sosyal medyada geniş bir etkileşim aldı. Bolu’nun tanıtımına önemli bir katkı sağlayan bu paylaşım, hem yerel hem de ulusal medyada geniş yer buldu. Bolu, Başkan Özcan'ın espri dolu yaklaşımıyla daha fazla ilgi çekmeyi başardı.

Bolu'nun Doğal ve Tarihi Zenginlikleri Vitrinde

Tanju Özcan'ın, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım" sözleriyle, Bolu'nun sıcak atmosferini ve doğal güzelliklerini vurguladığı paylaşım, şehrin tanıtımına özgün bir katkı sundu. Bu yaklaşım, Bolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de geniş kitlelere duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın Sosyal Medya Başarısı

Tanju Özcan'ın bu paylaşımı, bir belediye başkanının sıradan bir eğlence içeriğinden çok daha fazlasını sunarak, halkla etkileşim ve şehir tanıtımını birleştirdiğini gösterdi.