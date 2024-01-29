Bolu Kartalkaya’da kaza tutanağı sırasında, jandarmaya araç çarptı!
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otobüs ile pikap çarpıştı. Kaza esnasında hazırlanan tutanak sırasında jandarma personeli ve otobüs şoförü, ikinci bir kaza sonucu yaralandı.
Kartalkaya Yolu Kındıra Köyü Mevkiinde Kaza: 2 Yaralı!
Bolu'nun Kartalkaya istikametinde seyreden Ergün D. yönetimindeki 14 ABC 788 plakalı Isuzu D-Max pikap ile karşı yönden gelen Bülent A. idaresindeki 34 JC 5917 plakalı yolcu otobüsü korkunç bir çarpışmaya sahne oldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlar buzlu yolda savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve Otobüs Şoförü İkinci Kaza Sonucu Yaralandı!
Kaza tutanağı hazırlanırken Kartalkaya istikametinden gelen 34 CTC 982 plakalı Range Rover marka cip, buzlu zeminde duramayarak jandarma personeli Mustafa M. ve otobüs sürücüsüne çarptı. Yaralanan jandarma personeline ilk müdahaleyi pikap sürücüsü Ergün D. gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek otobüs şoförü Bülent A.'ya müdahalede bulunurken, Mustafa M. ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa M.’nin durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza İncelemesi Başlatıldı: İkinci Kaza Şoku!
Olay sonrasında bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. İki ayrı kaza yaşanmasının ardında yatan nedenler araştırılırken, yetkililer kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.
29 Oca 2024 - 09:33 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.