Bolu Kartalkaya’da kaza tutanağı sırasında, jandarmaya araç çarptı!

Kartalkaya Yolu Kındıra Köyü Mevkiinde Kaza: 2 Yaralı!

Bolu'nun Kartalkaya istikametinde seyreden Ergün D. yönetimindeki 14 ABC 788 plakalı Isuzu D-Max pikap ile karşı yönden gelen Bülent A. idaresindeki 34 JC 5917 plakalı yolcu otobüsü korkunç bir çarpışmaya sahne oldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlar buzlu yolda savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve Otobüs Şoförü İkinci Kaza Sonucu Yaralandı!

Kaza tutanağı hazırlanırken Kartalkaya istikametinden gelen 34 CTC 982 plakalı Range Rover marka cip, buzlu zeminde duramayarak jandarma personeli Mustafa M. ve otobüs sürücüsüne çarptı. Yaralanan jandarma personeline ilk müdahaleyi pikap sürücüsü Ergün D. gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek otobüs şoförü Bülent A.'ya müdahalede bulunurken, Mustafa M. ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa M.’nin durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza İncelemesi Başlatıldı: İkinci Kaza Şoku!

Olay sonrasında bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. İki ayrı kaza yaşanmasının ardında yatan nedenler araştırılırken, yetkililer kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.