-

Bolu Kartalkaya’da kaza tutanağı sırasında, jandarmaya araç çarptı!

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otobüs ile pikap çarpıştı. Kaza esnasında hazırlanan tutanak sırasında jandarma personeli ve otobüs şoförü, ikinci bir kaza sonucu yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Kartalkaya Yolu Kındıra Köyü Mevkiinde Kaza: 2 Yaralı!

Bolu'nun Kartalkaya istikametinde seyreden Ergün D. yönetimindeki 14 ABC 788 plakalı Isuzu D-Max pikap ile karşı yönden gelen Bülent A. idaresindeki 34 JC 5917 plakalı yolcu otobüsü korkunç bir çarpışmaya sahne oldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlar buzlu yolda savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve Otobüs Şoförü İkinci Kaza Sonucu Yaralandı!

Kaza tutanağı hazırlanırken Kartalkaya istikametinden gelen 34 CTC 982 plakalı Range Rover marka cip, buzlu zeminde duramayarak jandarma personeli Mustafa M. ve otobüs sürücüsüne çarptı. Yaralanan jandarma personeline ilk müdahaleyi pikap sürücüsü Ergün D. gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek otobüs şoförü Bülent A.'ya müdahalede bulunurken, Mustafa M. ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa M.’nin durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza İncelemesi Başlatıldı: İkinci Kaza Şoku!

Olay sonrasında bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. İki ayrı kaza yaşanmasının ardında yatan nedenler araştırılırken, yetkililer kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

29 Oca 2024 - 09:33 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Boşanma aşamasındaki eş kanlar içinde! mask
Boşanma aşamasındaki eş kanlar içinde!
Bolu Kartalkaya’da kaza tutanağı sırasında, jandarmaya araç çarptı! mask
Bolu Kartalkaya’da kaza tutanağı sırasında, jandarmaya araç çarptı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dilber dansı akımına katılarak sosyal medyada yankı uyandırdı! mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dilber dansı akımına katılarak sosyal medyada yankı uyandırdı!
Çubuk Gölü'nde kış harikası mask
Çubuk Gölü'nde kış harikası
Abant Gölü’nde görülmemiş kalabalık! mask
Abant Gölü’nde görülmemiş kalabalık!
TOGG'un Bursa'daki yerleşimi üzerine siyasi tartışmalar mask
TOGG'un Bursa'daki yerleşimi üzerine siyasi tartışmalar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL