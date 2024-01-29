Boşanma aşamasındaki eş kanlar içinde!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, boşanma aşamasındaki bir çift arasındaki anlaşmazlık, silahlı saldırıya dönüştü. Düzce'den gelen T.K., tartışmanın ardından eşi Bahar K.'yi silahla vurarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.
Meydanbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Düzce'den gelen T.K. ve boşanma aşamasındaki eşi Bahar K. arasında ara sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine T.K., belinden çıkardığı silahla eşini göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kurşunla vurdu. Olay sırasında park halindeki bir araç da maddi hasar aldı.
Bahar K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan T.K. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Genç kadın acilen hastaneye kaldırıldı ve özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Firar Eden Katil Yakalandı
Olayın ardından kaçan T.K., Subaşı köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelinin sorgusu, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde titizlikle sürüyor.
29 Oca 2024 - 10:01 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.