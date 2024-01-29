Boşanma aşamasındaki eş kanlar içinde!

Meydanbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Düzce'den gelen T.K. ve boşanma aşamasındaki eşi Bahar K. arasında ara sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine T.K., belinden çıkardığı silahla eşini göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kurşunla vurdu. Olay sırasında park halindeki bir araç da maddi hasar aldı.

Bahar K. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan T.K. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Genç kadın acilen hastaneye kaldırıldı ve özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Firar Eden Katil Yakalandı

Olayın ardından kaçan T.K., Subaşı köyünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelinin sorgusu, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde titizlikle sürüyor.