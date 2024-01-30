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54 Yaşındaki Adamın Şüpheli Ölümü!

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde yaşayan Turgut Arıkan (54), evinde ölü olarak bulundu. Göğüs ağrısı şikayetiyle iş yerinden ayrılan Arıkan'ın, evde hareketsiz yattığı belirlendi. Yetkililer olayın ardındaki sırları çözmek için derinlemesine bir inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Şüpheli Durum

Arıkan, öğle saatlerinde göğüs ağrısı yaşadığını belirterek iş yerinden ayrıldı. Ancak evine vardığında, ailesiyle iletişime geçemedi. Endişelenen ailesi, Arıkan'ın evine geldiğinde kapının içeriden kilitli olduğunu fark etti. Bu beklenmedik durum, ailede şüphe ve endişeyi artırdı.

Acil Müdahale

Ailenin, kapıyı açamaması üzerine çevre sakinleri yardıma koştu ve kapıyı kırarak içeri girdiler. Ne yazık ki, Arıkan'ı hareketsiz halde buldular. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Arıkan'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Soruşturma Süreci

Cumhuriyet Savcılığı, Arıkan'ın şüpheli ölümüyle ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, Arıkan'ın cenazesi daha fazla bilgi edinmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
# polis

30 Oca 2024 - 09:21 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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