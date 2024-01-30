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Abant Gölü’nde bu da yapılır mı? Dedirten görüntüler!

Türkiye'nin doğa harikalarından Bolu'nun gözde mekanlarından Abant Gölü Milli Parkı, bu kez tehlikeli bir eğlenceye ev sahipliği yaptı. Karlı yollar, macera arayan vatandaşların ilgisini çekerken, bu cesaret gerektiren eğlencenin tehlikeli yüzü kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Şambrelle Kaymanın Riskleri

Bolu'nun beyaz örtüyle kaplanan yollarında, hafif ticari bir aracın arkasına şambrel bağlayarak ilerleyen vatandaşların görüntüleri, sosyal medyada ve yerel haberlerde geniş yer buldu. Milli Park çevresindeki bu tehlikeli aktivite, özellikle yoğun araç trafiği göz önünde bulundurulduğunda, hem katılımcıların hem de çevredeki diğer insanların güvenliğini tehdit ediyor.

Sosyal Medyada Tepkiler ve Güvenlik Uyarıları

Abant Gölü çevresinde gerçekleşen bu tehlikeli kayma anları, vatandaşların kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler, izleyenler tarafından hem şaşkınlıkla hem de tepkiyle karşılandı. Yerel yetkililer ve güvenlik uzmanları, bu tür aktivitelerin yüksek risk taşıdığını ve olası kazalara davetiye çıkardığını vurgulayarak, vatandaşları bu tür tehlikeli eğlencelerden kaçınmaya çağırdı.

30 Oca 2024 - 11:27 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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