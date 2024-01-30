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Mudurnulu Demirci Ustasının ürettiği sobalar dikkat çekiyor!

Bolu'nun tarihi Mudurnu ilçesi, demircilik geleneğini sürdüren İsmail Atlı'nın yenilikçi yaklaşımıyla gündemde. 1920'den bu yana aile mesleği olarak devam eden demircilikte, Atlı fark yaratıyor. Geleneksel demirci çekiçlerinin yanı sıra, Atlı'nın atölyesi enerji verimliliği ve çevre dostu yakıt kullanımıyla modern çağa ayak uyduruyor.

Anadolu Ajansı
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Az Atık, Yüksek Verim: Fındık Kabuğu ve Pelet Sobaları

Fındık kabuğu ve pelet sobaları, Atlı'nın üretimdeki başarı hikayesinin ana karakterleri. Kömüre göre daha ekonomik ve az atıklı olan bu sobalar, kullanıcıların maliyetlerini düşürürken, çevre üzerindeki etkiyi de minimize ediyor. Atlı, 1 ton kömürün 300 kilogram kül bırakırken, aynı miktarda peletin sadece 50 kilogram artık bıraktığını vurguluyor.

Uluslararası Başarı ve Yerel Katkı

Atlı'nın sobaları sadece yerel pazarda değil, aynı zamanda uluslararası arenada da ilgi görüyor. Romanya, Azerbaycan, Lübnan, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelen yoğun siparişler, Mudurnu'nun küçük atölyesinin büyük başarısını kanıtlıyor. İsmail Atlı, bu başarının ticari boyutunun yanı sıra, Mudurnu'nun kültürel tanıtımına da katkı sağladığını belirtiyor.

Geleceğe Yatırım: Enerji Tasarrufu ve Sürdürülebilirlik

Atölyenin ürettiği sobalar, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım. Atlı, vatandaşların sobaların az zahmetli olması ve yüksek ısı vermesinden memnun olduğunu ifade ediyor. Bu yenilikçi yaklaşım, hem geleneksel meslekleri modern çağın ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor hem de çevreye duyarlı bir gelecek için önemli bir örnek oluşturuyor.

30 Oca 2024 - 11:42 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
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