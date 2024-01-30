XPENG Aeroht modeliyle uçan araçlar gerçek oluyor! Fiyatı ne olacak?
Çin merkezli otomotiv devi XPENG, otomobil sektöründe çığır açan bir yeniliğe imza atarak, yeni modeli Aeroht'u tanıttı. Bu devrim niteliğindeki elektrikli araç, hem karada hem de havada seyahat edebilme yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aeroht, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda bir uçan araba olarak da tasarlandı. Bu özelliğiyle, Aeroht, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir görünüme sahip. Fiyatı ise dikkat çekiyor.
Uçan Arabaların Gerçekleşen Hayali: Aeroht
Bilim kurgu filmlerinin hayalini süsleyen uçan arabalar, XPENG AEROHT ile gerçeğe dönüşüyor. Asya'nın önde gelen markalarından biri olan XPENG, bu modüler uçan araba modeliyle yakın gelecekte seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Aeroht, trafik sorunlarına yenilikçi çözümler sunarak, ulaşım sürelerini dramatik bir şekilde kısaltmayı hedefliyor.
Yenilikçi Ulaşımın Yeni Yüzü: Aeroht
Uçan arabaların insanların günlük yaşamına entegre edilmesiyle, XPENG AEROHT, ulaşım konseptine benzersiz bir bakış açısı getiriyor. 4 ila 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Aeroht, dikey kalkış ve alçak irtifada uçma yetenekleriyle tamamen elektrikli bir araç olarak öne çıkıyor. Temel doğrulama testlerini başarıyla geçen Aeroht, seri üretim aşamasına geçmeye hazır.
Çığır Açan Uçan Araba Teknolojisi: Aeroht'un Çıkış Tarihi
XPENG AEROHT, uçan araba teknolojisiyle yakın gelecekte insanları hava yollarında buluşturmayı hedefliyor. Aeroht'un çıkış tarihi, 2025 yılının sonlarına ve 2026 yılının başlarına doğru olarak planlanıyor. Bu tarih, otomobil ve havacılık sektörlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
Uçan Araba Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Şirket ortağı Tan, aracın fiyatının yaklaşık 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon TL) olduğunu ve bu yıl içinde satışa sunulacağını söylüyor
30 Oca 2024 - 12:06 - Teknoloji
Mahreç Haber Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.