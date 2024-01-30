XPENG Aeroht modeliyle uçan araçlar gerçek oluyor! Fiyatı ne olacak?

Uçan Arabaların Gerçekleşen Hayali: Aeroht

Bilim kurgu filmlerinin hayalini süsleyen uçan arabalar, XPENG AEROHT ile gerçeğe dönüşüyor. Asya'nın önde gelen markalarından biri olan XPENG, bu modüler uçan araba modeliyle yakın gelecekte seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Aeroht, trafik sorunlarına yenilikçi çözümler sunarak, ulaşım sürelerini dramatik bir şekilde kısaltmayı hedefliyor.

Yenilikçi Ulaşımın Yeni Yüzü: Aeroht

Uçan arabaların insanların günlük yaşamına entegre edilmesiyle, XPENG AEROHT, ulaşım konseptine benzersiz bir bakış açısı getiriyor. 4 ila 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan Aeroht, dikey kalkış ve alçak irtifada uçma yetenekleriyle tamamen elektrikli bir araç olarak öne çıkıyor. Temel doğrulama testlerini başarıyla geçen Aeroht, seri üretim aşamasına geçmeye hazır.

Çığır Açan Uçan Araba Teknolojisi: Aeroht'un Çıkış Tarihi

XPENG AEROHT, uçan araba teknolojisiyle yakın gelecekte insanları hava yollarında buluşturmayı hedefliyor. Aeroht'un çıkış tarihi, 2025 yılının sonlarına ve 2026 yılının başlarına doğru olarak planlanıyor. Bu tarih, otomobil ve havacılık sektörlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.



Uçan Araba Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirket ortağı Tan, aracın fiyatının yaklaşık 200 bin dolar (yaklaşık 6 milyon TL) olduğunu ve bu yıl içinde satışa sunulacağını söylüyor