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'Sakin Şehir' Göynük, kışın bir başka güzel!

Türkiye'nin tarih ve doğa ile iç içe harika bir köşesi olan Göynük, "sakin şehir" ünvanıyla adını duyuruyor. Göynük, son kar yağışıyla birlikte tarihi dokusunu beyaz bir örtüyle örttü. Bu masalsı atmosfer, tarihi Göynük evlerinin çatısından dron ile çekilen muhteşem manzaralarla tüm ihtişamıyla gözler önüne seriliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Göynük: Anadolu'nun Zamanla Yarışan Tarihi

Anadolu'nun en köklü yerleşim bölgelerinden biri olan Göynük, tarihi zenginlikleriyle büyüleyici bir mekan. Bolu'nun Osmanlı dönemine ait kasabalarından biri olan Göynük, her mevsimde farklı bir güzellik sunuyor. Ancak kış mevsimiyle birlikte bu güzellik doruğa çıkıyor.

Karla Kaplı Tarihi Evler: Bir Kartpostal Gibi

Kar yağışı Göynük'ü adeta bir kartpostal manzarasına dönüştürdü. Şehrin tarihi evleri, beyaz bir örtüyle kaplandı ve bu muazzam görüntü havadan dron ile kaydedildi. Göynük'ün bu tarihi atmosferi, yerli ve yabancı ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor.

Doğa Tutkunları için Cennet

Doğa yürüyüşleri için ideal bir yer olan Göynük, temiz havası ve oksijeniyle ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor. Trekking ekibiyle Göynük'e gelen Musa Ocak, "Bizler Göynük'e sık sık yürüyüş için geliyoruz. Göynük'ün bu güzel temiz havasını, oksijenini içimize çekmek için geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde duygularını dile getiriyor.

# güzellik

30 Oca 2024 - 14:52 Bolu/ Göynük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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