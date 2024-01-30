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Soğuya aldırış etmeyen adamın çılgınlığı şaşırttı!

Bolu'nun Sarıalan Yaylası'nda buz tutmuş göle giren Berk Arıkan'ın cesur yüzme serüveni, soğuk havaya meydan okuyor. Gökhan Bilen'in çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
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Cesaretin ve Azmin Hikayesi: Berk Arıkan

Bu muhteşem manzaranın tanıklarından biri olan Gökhan Bilen, öğretmenlik yapmanın yanı sıra doğa videoları çekmekle de ilgileniyor. O günün amacı, dron ile doğanın estetik görüntülerini yakalamaktı. Ancak, buz tutmuş gölün üzerinde yürüyen bir adamla karşılaştılar: Berk Arıkan. Arıkan, gölün donmuş yüzeyinde yürümenin ötesine geçerek, cesurca suya atladı. Bilen, bu inanılmaz anı videoya kaydetmek için hemen harekete geçti.

Soğuğa Meydan Okuyan Bir Yürek

Bilen ve ekibi, Arıkan'ın soğuk suya atılışını şaşkınlık ve hayranlıkla izledi. Hava sıcaklığı eksi derecelerde olmasına rağmen, Arıkan göle girmekte tereddüt etmedi. Doğasever öğretmen, "Biz montlarımızla bile o soğukta durmakta zorlanırken, onun suya dalışı gerçekten efsaneydi" diye anlattı. Bu cesur yürekli adamın hikayesi, sosyal medyada geniş yankı buldu ve pek çok kişi tarafından takdir edildi.

Bir Kış Masalı ve Sosyal Medyanın Yeni Gözdesi

Arıkan'ın bu serüveni, sadece doğa severlerin değil, macera arayanların da ilgisini çekti. Hikayesi ve cesareti, sosyal medyada viral oldu. Berk Arıkan, soğuk kış günlerinde sıra dışı bir macera yaşatarak, herkesin hayranlık duyduğu bir figür haline geldi.

# estetik

30 Oca 2024 - 16:13 Bolu- Gündem

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