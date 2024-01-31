- G:

Çaresiz kızıl şahine yardım eli!

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde yaşanan bir doğa olayı, doğa koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Evin bahçesinde yorgun ve bitkin bir halde bulunan kızıl şahin, yerel doğa koruma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşamına geri döndü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Bir Şahinin Kurtuluş Hikayesi

Çıkınlar Mahallesi 3745. Sokak'ta evlerinin bahçesinde bir kızıl şahini gören duyarlı vatandaşlar, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine iletti. Alanında uzman ekiplerin olay yerine hızla ulaşmasıyla, hareket etmekte zorlanan şahin, itina ile yakalanarak sağlık kontrolü için veteriner hekimine ulaştırıldı.

Kapsamlı Sağlık Kontrolü ve Doğaya Dönüş

Veteriner hekim tarafından yapılan detaylı muayenede, şahinin herhangi bir yara veya sakatlığının olmadığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında, kızıl şahinin doğal yaşam alanına salınması kararlaştırıldı. Böylece, bir yaban hayvanının daha doğaya dönüşü sağlanmış oldu. Bu süreç, doğa koruma ve yaban hayatı rehabilitasyonu açısından büyük önem taşıyor.

31 Oca 2024 - 09:12 Bolu- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çaresiz kızıl şahine yardım eli! mask
Çaresiz kızıl şahine yardım eli!
Soğuya aldırış etmeyen adamın çılgınlığı şaşırttı! mask
Soğuya aldırış etmeyen adamın çılgınlığı şaşırttı!
'Sakin Şehir' Göynük, kışın bir başka güzel! mask
'Sakin Şehir' Göynük, kışın bir başka güzel!
XPENG Aeroht modeliyle uçan araçlar gerçek oluyor! Fiyatı ne olacak? mask
XPENG Aeroht modeliyle uçan araçlar gerçek oluyor! Fiyatı ne olacak?
Mudurnulu Demirci Ustasının ürettiği sobalar dikkat çekiyor! mask
Mudurnulu Demirci Ustasının ürettiği sobalar dikkat çekiyor!
Abant Gölü’nde bu da yapılır mı? Dedirten görüntüler! mask
Abant Gölü’nde bu da yapılır mı? Dedirten görüntüler!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL