Çaresiz kızıl şahine yardım eli!
Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde yaşanan bir doğa olayı, doğa koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Evin bahçesinde yorgun ve bitkin bir halde bulunan kızıl şahin, yerel doğa koruma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak doğal yaşamına geri döndü.
Bir Şahinin Kurtuluş Hikayesi
Çıkınlar Mahallesi 3745. Sokak'ta evlerinin bahçesinde bir kızıl şahini gören duyarlı vatandaşlar, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine iletti. Alanında uzman ekiplerin olay yerine hızla ulaşmasıyla, hareket etmekte zorlanan şahin, itina ile yakalanarak sağlık kontrolü için veteriner hekimine ulaştırıldı.
Kapsamlı Sağlık Kontrolü ve Doğaya Dönüş
Veteriner hekim tarafından yapılan detaylı muayenede, şahinin herhangi bir yara veya sakatlığının olmadığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında, kızıl şahinin doğal yaşam alanına salınması kararlaştırıldı. Böylece, bir yaban hayvanının daha doğaya dönüşü sağlanmış oldu. Bu süreç, doğa koruma ve yaban hayatı rehabilitasyonu açısından büyük önem taşıyor.
31 Oca 2024 - 09:12 Bolu- Gündem
Mahreç Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.