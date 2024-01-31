Çaresiz kızıl şahine yardım eli!

Bir Şahinin Kurtuluş Hikayesi

Çıkınlar Mahallesi 3745. Sokak'ta evlerinin bahçesinde bir kızıl şahini gören duyarlı vatandaşlar, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine iletti. Alanında uzman ekiplerin olay yerine hızla ulaşmasıyla, hareket etmekte zorlanan şahin, itina ile yakalanarak sağlık kontrolü için veteriner hekimine ulaştırıldı.

Kapsamlı Sağlık Kontrolü ve Doğaya Dönüş

Veteriner hekim tarafından yapılan detaylı muayenede, şahinin herhangi bir yara veya sakatlığının olmadığı tespit edildi. Bu bulgular ışığında, kızıl şahinin doğal yaşam alanına salınması kararlaştırıldı. Böylece, bir yaban hayvanının daha doğaya dönüşü sağlanmış oldu. Bu süreç, doğa koruma ve yaban hayatı rehabilitasyonu açısından büyük önem taşıyor.