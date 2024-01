Bu trafik kazasına yürek dayanmaz!

Kaza Anı: Kontrol Kaybı ve Sonuçları

B.Y. yönetimindeki 37 BE 897 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu trajedinin fitilini ateşledi. Direğe çarpan otomobil, adeta havada asılı kaldı. Kazada, sürücü B.Y., eşi O.Y., ve çocukları A.B.Y. ile Efecan Yeler yaralandı. Yaralılar acilen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak genç Efecan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Topluluğun Yarası: Bir Çocuğun Kaybı

Efecan Yeler'in vefatı, Kastamonu ve çevre ilçelerde derin bir üzüntüye sebep oldu. Sinop'un Vezirköprü ilçesi'nden olan Yeler ailesi, Efecan'ı ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Yenidüzce Güney Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlayacak.

Güvenlik Uyarıları ve Önlemler

Bu acı verici kaza, özellikle trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Sürücülerin dikkatli olması, hız limitlerine uyması ve özellikle gece saatlerinde ekstra tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Kastamonu'da yaşanan bu trajedi, ilgili makamları ve toplumu trafik güvenliği konusunda daha fazla önlem almaya ve bilinçlendirme çalışmalarına hız verme konusunda uyarıyor.