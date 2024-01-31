35 Yıllık muhtar, “benden bu kadar dedi!”

35 Yıllık Muhtarlık Serüveni

Ercan Karahmetoğlu'nun muhtarlık kariyeri, 26 Mart 1989 tarihinde Taçahmet köyünde başladı. O günden bu yana altı dönem boyunca, son dönem hariç, rakipsiz seçilerek görevine devam etti. Son seçimlerde ise karşısına rakip çıkmasına rağmen köy halkı yeniden onu tercih etti. Karahmetoğlu, "Sevgili Taçahmet halkı da tekrar ‘yürü’ dedi" şeklinde konuşarak, halkın kendisine olan güvenini ve sevgisini vurguladı.

Neden Görevi Bırakıyor?

Karahmetoğlu, görevi bırakma kararının altında yatan en büyük neden olarak sağlık sorunlarını ve genç nesillere fırsat tanıma arzusunu dile getirdi. Tecrübeli muhtar, "Şu anda da sağlığım nedeniyle gençlerimizin önünü açmak istiyorum ve kendi irademle artık muhtarlığı bırakmak istiyorum" ifadeleriyle, yeni nesillere yol açma ve onların da köy yönetiminde söz sahibi olmaları gerektiğine inandığını belirtti.

Taçahmet Köyü İçin Yeni Bir Dönem

Ercan Karahmetoğlu'nun muhtarlık görevinden ayrılma kararı, Taçahmet köyü için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Köy halkı, uzun yıllar boyunca kendilerine hizmet eden Karahmetoğlu'na teşekkür ederken, gelecek dönem için yeni adaylar ve fikirlerle köyün daha da gelişmesini umuyor.