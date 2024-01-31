Tanju Özcan'ın çok merak edilen özel hayatına dair her şey bu videoda! Bunları duyunca şaşıracaksınız!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Bolu Gündem'in özel röportajında evlerinin kapılarını açtı.

Bolu'nun sevilen çifti, bu röportajda tanışma öykülerinden, günlük yaşamlarına ve zevklerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Siyasi kariyeriyle dikkat çeken Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan'ın içten yanıtları hayatlarına dair merak edilen soruları siz değerli okurları için aydınlattı.

İŞTE TANJU ÖZCANIN ÖZEL HAYATINA DAİR YANITLADIĞI SORULAR

Mutfakta başarılı mısınız?

En sevdiğiniz yemek nedir?

Eşinizin en sevdiğiniz huyu?

Evde olduğunuzda gününüzü nasıl geçiriyorsunuz?

Evinizde kimin sözü geçiyor?

Tanju Bey, titiz mi yoksa dağınık mı?

Eşinizin milletvekili olarak kalmasını ister miydiniz?

Boluspor mu? Beşiktaş mı?

Eşinize nasıl hitap edersiniz?

Tanju Özcan'ın oğluyla arası nasıl?

Oğlunuzun siyasetçi olmasını ister misiniz?

Özcan çiftinin tanışma hikayesi nedir?

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır

Tanju Özcan'ın çocukluğu nasıl geçti?

Tanju Özcan siyasetçi olmasaydı?

Bolu'da bir aktivite yapıyor musunuz?

Araç kullanmayı seviyor musunuz?

Tanju Özcan ve Meral Özcan çiftinin bir şarkısı var mı?

Hangi filmlerden hoşlanırsınız?

Kitap okumaya vaktiniz oluyor mu?

Meral Özcan öğretmen olmasaydı hangi mesleği tercih ederdi?

Tanju Özcan'ın dobra söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tanju Özcan'a oy verecek misiniz? Yeni dönemde hangi projeleri bekliyorsunuz?

(Soruların yanıtlarının hepsi video özel röportajımızda)