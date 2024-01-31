Tanju Özcan'ın çok merak edilen özel hayatına dair her şey bu videoda! Bunları duyunca şaşıracaksınız!
Türkiye ve Bolu'nun en çok merak edilen siyasetçileri arasında ilk sıralarda yerini alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın özel hayatı hakkında tüm merak edilenler ve Özcan'a dair en ilginç bilgiler bu röportajda..
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Bolu Gündem'in özel röportajında evlerinin kapılarını açtı.
Bolu'nun sevilen çifti, bu röportajda tanışma öykülerinden, günlük yaşamlarına ve zevklerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Siyasi kariyeriyle dikkat çeken Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan'ın içten yanıtları hayatlarına dair merak edilen soruları siz değerli okurları için aydınlattı.
İŞTE TANJU ÖZCANIN ÖZEL HAYATINA DAİR YANITLADIĞI SORULAR
Mutfakta başarılı mısınız?
En sevdiğiniz yemek nedir?
Eşinizin en sevdiğiniz huyu?
Evde olduğunuzda gününüzü nasıl geçiriyorsunuz?
Evinizde kimin sözü geçiyor?
Tanju Bey, titiz mi yoksa dağınık mı?
Eşinizin milletvekili olarak kalmasını ister miydiniz?
Eşinize nasıl hitap edersiniz?
Tanju Özcan'ın oğluyla arası nasıl?
Oğlunuzun siyasetçi olmasını ister misiniz?
Özcan çiftinin tanışma hikayesi nedir?
Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır
Tanju Özcan'ın çocukluğu nasıl geçti?
Tanju Özcan siyasetçi olmasaydı?
Bolu'da bir aktivite yapıyor musunuz?
Araç kullanmayı seviyor musunuz?
Tanju Özcan ve Meral Özcan çiftinin bir şarkısı var mı?
Hangi filmlerden hoşlanırsınız?
Kitap okumaya vaktiniz oluyor mu?
Meral Özcan öğretmen olmasaydı hangi mesleği tercih ederdi?
Tanju Özcan'ın dobra söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tanju Özcan'a oy verecek misiniz? Yeni dönemde hangi projeleri bekliyorsunuz?
(Soruların yanıtlarının hepsi video özel röportajımızda)
31 Oca 2024 - 10:05 - Siyaset
Mahreç Esra Perçin
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.