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Mudurnu güne korkunç kazayla başladı!

Bolu Mudurnu Karayolu'nda gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, canlı tavuk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı; İncelemeler devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Gece Yarısı Korku Dolu Anlar

Kaza, sabahın ilk saatlerinde, saat 04.00 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu'nda gerçekleşti. Mustafa T.'nin yönetimindeki 14 LA 465 plakalı Fiat marka otomobil ile Murat B. idaresindeki canlı tavuk yüklü 14 EB 132 plakalı BMC marka kamyon, karşı yönden gelmekteyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolünü kaybetti ve otomobil, adeta hurdaya döndü.

Acil Müdahale ve Hastane Sevk

Kaza sonrası olay yerine hızla 112 Acil Çağrı Merkezi, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa T. ve araçtaki yolcu Halil İbrahim T., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgiler, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Kaza İncelemesi Başladı

Bolu ve Mudurnu yetkilileri, kazanın ardından derhal bir inceleme başlattı. Kaza ile ilgili tüm detaylar, olay yerindeki deliller ve tanık ifadeleri dikkatlice inceleniyor. Kazaya neden olan unsurlar ve sorumluluklar netleştirilmeye çalışılırken, bölgedeki trafik güvenliği konusunda da yeni önlemler alınması gündeme geldi.

Kaza, Bolu-Mudurnu Karayolu'nda meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı, bir otomobil ile canlı tavuk yüklü kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşti. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve alınacak önlemleri değerlendiriyor.

# otomobil

31 Oca 2024 - 12:30 Bolu/ Mudurnu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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