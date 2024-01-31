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Bolu’da kendini eve kapatan şahıs, polise silah doğrulttu!

Bolu’da sabah saatlerinde, korku dolu anlar yaşandı. Psikolojik tedavi gördüğü ve intihara teşebbüs ettiği iddia edilen zanlı olay yerine gelen polis ekiplerine pompalı tüfeğiyle ateş etmeye kalkışınca operasyon başlatıldı!

Esra Perçin
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Bolu Kültür Mahallesi Ceviz Sokak Tok Apartmanı’nda yaşanan korkunç olay saat 9.45 sularında gerçekleşti.

Şizofren hastası olduğu ve evde intihar etmek istediği iddia edilen zanlı evine gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarıp kendisini eve kapattı. Bunun üzerine sağlık ekipleri olay yerine emniyet güçlerini çağırdı.

EMNİYET GÜÇLERİNE SİLAH DOĞRULTTU

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çağrılarına yanıt vermeyen zanlının kapısı itfaiye ekiplerinin desteğiyle açıldı.

Kapının açılmasının ardından zanlı evin içinde ekiplere pompalı tüfek doğrultarak ateş etmeye kalkıştı.

Olay yerine bu esnada çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

İKNA 20 DAKİKA SÜRDÜ

Evin içinde tüfekle bekleyen zanlı 20 dakikalık ikna çabalarından sonra başarılı bir şekilde yakalandı.


Sağlık ekiplerinin eve girmesiyle sakinleştirilen zanlı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne, kaldırıldı.  

Yapılan tedavinin ardından ifadelerinin alınması için, Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlı hakkında soruşturma sürüyor.

# polis

31 Oca 2024 - 12:05 - Asayiş

Mahreç  Esra Perçin
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