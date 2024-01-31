Öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotu ile buluştu!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, merkez Yenişehir ilçesindeki Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Bu tarihi buluşma, öğrencilerin uzay, yer çekimi, kara delikler ve ISS hakkındaki sorularını canlı bir bağlantıyla yanıtlama fırsatı buldu.

Uzayla Canlı Bağlantı

Alper Gezeravcı, ISS ile kurulan canlı bağlantı aracılığıyla öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Uzaylılardan kara deliklere, yer çekiminden ISS'nin günlük yaşamına kadar birçok konuda öğrencilerin sorularına ışık tuttu. Bu etkileşim, öğrencilere uzay hakkında derinlemesine bilgi edinme imkanı sağladı.

Uzaya Açılan Kapı

Öğrenciler, Alper Gezeravcı'ya soru sorma deneyiminin heyecan verici olduğunu belirtti. "Okulumuzda böyle bir deneyim yaşadığımız için çok mutluyum. Diyarbakır'dan uzaya kadar ulaşabileceğimizi görmek gurur verici" dedi. Bu etkinlik, öğrencilere bilimin ve teknolojinin sınırlarını aşma gücünü gösterdi.

Astronot Olma Hayalleri

Muhammed Emin Çetin ise Alper Gezeravcı'yı gördüğü için duyduğu heyecanı ve astronot olma isteğinin arttığını dile getirdi. Çetin, uzaydan Diyarbakır'a bağlantı kurmanın kendisini çok sevindirdiğini ve heyecanlandırdığını ifade etti. İlayda Taş ve Mina Merve Aktay gibi diğer öğrenciler de benzer duygularını paylaşarak, Türkiye'nin ilk astronotu ile görüşmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bilim ve Teknolojiye İlham Veren Buluşma

Bu özel buluşma, öğrencilere bilim ve teknoloji alanında ilham verdi. Uzayın sınırsız dünyasına olan meraklarını artırarak, gelecekteki kariyer hedeflerini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin uzay alanındaki gelişmeleri genç nesillere aktararak, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırma hedefi taşıyor.

Türkiye için Tarihi An

Diyarbakır'daki bu etkinlik, Türkiye'nin uzay alanındaki gelişmelerini ve başarılarını genç nesillere aktarma konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye'nin ilk astronotu ile yapılan canlı bağlantı, ülkenin uzay araştırmalarındaki yerini pekiştirirken, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırıyor.

Bu buluşma, Diyarbakır'dan uzaya uzanan bir köprü kurarak, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki potansiyelini gözler önüne serdi. Geleceğin bilim insanları ve astronotları için ilham kaynağı olan bu etkinlik, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli bir kilometre taşı olarak tarihe geçti.