Bolu'da "önce yaya" denetimleri artıyor!
Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklardaki denetimlerini artırarak, "Önce Yaya" bilincini güçlendiriyor. Yoğun saatlerdeki sıkı kontrol ve bilgilendirme çalışmaları, vatandaşların güvenliğini önemseniyor.
Bolu kent merkezinde, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaya geçitleri ve kavşaklardaki geçiş üstünlüğüne yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde, şehrin ana arterlerinde titiz bir çalışma yürütüyor.
Yoğun Saatlerde Sıkı Kontrol
Trafik akışının sürekli olarak gözetlendiği Bolu'da, özellikle iş çıkışı gibi yoğun saatlerde, trafik ekipleri denetimlerini artırıyor. Bu denetimler sırasında, yaya geçitleri ve döner kavşaklar gibi kritik noktalarda, sürücülerin kurallara uyup uymadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.
Yayalara Güvenli Geçiş İmkanı
Ekiplerin bu denetimlerdeki ana odak noktası, yayaların güvenliğini sağlamak. Yaya geçitleri ve kavşaklardaki geçiş üstünlüğü konusunda sürücüler bilgilendirilirken, ihlalde bulunanlara uyarılarda bulunuluyor. Şehir merkezinde yer alan işlek yaya geçitlerinde, sürücülerin yayalara öncelik tanıması, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.
"Önce Yaya" Bilinci
2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Önce Yaya" kampanyası, Bolu'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Şube Müdürlüğü yetkilileri, hem sürücülerin hem de yayaların bu uygulamaya büyük ölçüde riayet ettiğini ve trafik kültürünün olumlu yönde geliştiğini vurguluyor.
Bolu Trafik Denetimlerinden Memnuniyet
Bolu'da gerçekleştirilen trafik denetimleri, şehrin trafik güvenliğine büyük katkı sağlarken, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Yaya güvenliğine verilen önem ve sürücülerin bu konudaki duyarlılığı, şehrin trafik kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynuyor.
01 Şub 2024 - 09:35 Bolu- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.