Bolu'da "önce yaya" denetimleri artıyor!

Bolu kent merkezinde, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaya geçitleri ve kavşaklardaki geçiş üstünlüğüne yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde, şehrin ana arterlerinde titiz bir çalışma yürütüyor.

Yoğun Saatlerde Sıkı Kontrol

Trafik akışının sürekli olarak gözetlendiği Bolu'da, özellikle iş çıkışı gibi yoğun saatlerde, trafik ekipleri denetimlerini artırıyor. Bu denetimler sırasında, yaya geçitleri ve döner kavşaklar gibi kritik noktalarda, sürücülerin kurallara uyup uymadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.

Yayalara Güvenli Geçiş İmkanı

Ekiplerin bu denetimlerdeki ana odak noktası, yayaların güvenliğini sağlamak. Yaya geçitleri ve kavşaklardaki geçiş üstünlüğü konusunda sürücüler bilgilendirilirken, ihlalde bulunanlara uyarılarda bulunuluyor. Şehir merkezinde yer alan işlek yaya geçitlerinde, sürücülerin yayalara öncelik tanıması, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

"Önce Yaya" Bilinci

2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Önce Yaya" kampanyası, Bolu'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Şube Müdürlüğü yetkilileri, hem sürücülerin hem de yayaların bu uygulamaya büyük ölçüde riayet ettiğini ve trafik kültürünün olumlu yönde geliştiğini vurguluyor.

Bolu Trafik Denetimlerinden Memnuniyet

Bolu'da gerçekleştirilen trafik denetimleri, şehrin trafik güvenliğine büyük katkı sağlarken, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor. Yaya güvenliğine verilen önem ve sürücülerin bu konudaki duyarlılığı, şehrin trafik kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynuyor.