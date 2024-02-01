Kan donduran cinayet, eşinin sevgilisi acımasızca öldürüldü

Evlilik Dışı İlişki İddiası: Cinayetin Fitilini Ateşleyen Kıvılcım

Neriman K., eşi Mustafa K. ile arasındaki anlaşmazlıkların ardından boşanma davası açarak kardeşinin evine taşınmıştı. Ancak olayın fitilini ateşleyen iddia, Neriman K.'nin Yaşar Esen isimli biriyle evlilik dışı ilişki yaşadığı ve onunla aynı çatı altında olduğu haberiydi. Bu iddia, Mustafa K.'yı derinden sarsarak korkunç bir planı harekete geçirdi.

Gece Yarısı Baskını: Cam Kırarak Eve Giriş ve Acımasız Saldırı

Mustafa K., yanına aldığı üç kişiyle birlikte gece yarısı eski eşinin kaldığı eve baskın düzenledi. Camı kırarak içeri giren saldırganlar, Yaşar Esen'i defalarca bıçaklayarak ölümcül yaralar aldı. Kanlar içinde kalan Esen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu vahşet, toplumda büyük bir infial yarattı.

Hukukun Karşısında: Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Mustafa K. ve iki yardımcısına "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Cinayetin Ardından: İtiraflar ve İnkârlar

Mustafa K., suçlamaları reddederek olay anında Karabük'te olduğunu iddia etti. Ancak DNA testleri ve tanıkların ifadeleri, Mustafa K.'nın cinayetle doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. Diğer şüpheliler de kendi savunmalarını yaparken, olay gecesi yaşananlar detaylı bir şekilde iddianamede yer aldı.

Önümüzdeki Günlerde Yargı Süreci

Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması beklenirken, bu dava, Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor. Tutuksuz sanık S.T.'nin ise reşit olmaması nedeniyle farklı bir ceza talebiyle yargılanması dava sürecine ayrı bir boyut katıyor.