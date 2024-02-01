Tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden 9 şahıs gözaltına alındı.

Kültürel Mirasa Sahip Çıkıyoruz

Operasyon, kültürel mirasın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bolu, Kayseri, Afyon ve Konya'yı kapsayan bu eş zamanlı operasyon, bölgedeki tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik büyük bir başarı olarak görülüyor.

Ele Geçirilen Tarihi Varlıklar

Operasyonda, toplamda 1313 adet sikke, 93 adet farklı form ve biçimlerde taştan yapılmış keski ve delgi aletleri, 39 adet çeşitli form ve ebatlarda metal obje, 8 adet yüzük, 5 adet ok ucu, 1 adet ahşap tavan göbeği ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Bu eserlerin, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının korunmasında büyük önemi bulunuyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmesi ve kayıt altına alınması işlemleri sürüyor.