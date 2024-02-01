İstanbul'da başlayan silahlı kavga Bolu'da son buldu

Kavganın Perde Arkası

İddialara göre, dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana gelen bir silahlı kavga, beş kişilik arkadaş grubunu zor durumda bıraktı. Grup, İstanbul sokaklarında bilinmeyen nedenlerle çıkan bir çatışmanın ortasında kaldı ve grubun bir üyesi ağır şekilde yaralandı.

Gece Yolculuğu ve Hastane Ziyareti

Yaralanan arkadaşlarını yanlarına alarak gece yarısı Ankara'ya dönüşe geçen şüpheliler, yolda Bolu'ya uğrayarak Köroğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye varışları ve yaralı arkadaşlarını tedavi ettirmek istemeleri, polisin dikkatini çekti.

Polis Ekiplerinin Titiz Çalışması

Hastaneye yapılan giriş kaydının ardından doktorların yaptığı muayene, yaralanmanın ateşli silah sonucu meydana geldiğini ortaya koydu. Bu bilgi üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerinde gözaltına aldı.

Şüpheliler İstanbul Polisine Teslim Edildi

Gözaltına alınan beş kişi, olayın detaylarını çözümlemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi. Şüphelilerin kullandığı araçlar da çekici yardımıyla emniyet müdürlüğüne götürülerek detaylı bir inceleme altına alındı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, yaşanan silahlı kavga ve sonrasındaki olayların tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.