İstanbul'da başlayan silahlı kavga Bolu'da son buldu
İstanbul'dan Ankara yönüne seyir halinde olan bir arkadaş grubu, yaşadıkları silahlı kavganın ardından Bolu'da polisin dikkatli çalışmaları sonucu gözaltına alındı.
Kavganın Perde Arkası
İddialara göre, dün akşam saatlerinde İstanbul'da meydana gelen bir silahlı kavga, beş kişilik arkadaş grubunu zor durumda bıraktı. Grup, İstanbul sokaklarında bilinmeyen nedenlerle çıkan bir çatışmanın ortasında kaldı ve grubun bir üyesi ağır şekilde yaralandı.
Gece Yolculuğu ve Hastane Ziyareti
Yaralanan arkadaşlarını yanlarına alarak gece yarısı Ankara'ya dönüşe geçen şüpheliler, yolda Bolu'ya uğrayarak Köroğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye varışları ve yaralı arkadaşlarını tedavi ettirmek istemeleri, polisin dikkatini çekti.
Polis Ekiplerinin Titiz Çalışması
Hastaneye yapılan giriş kaydının ardından doktorların yaptığı muayene, yaralanmanın ateşli silah sonucu meydana geldiğini ortaya koydu. Bu bilgi üzerine harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerinde gözaltına aldı.
Şüpheliler İstanbul Polisine Teslim Edildi
Gözaltına alınan beş kişi, olayın detaylarını çözümlemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi. Şüphelilerin kullandığı araçlar da çekici yardımıyla emniyet müdürlüğüne götürülerek detaylı bir inceleme altına alındı.
Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, yaşanan silahlı kavga ve sonrasındaki olayların tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
01 Şub 2024 - 14:13 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.