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Ordu’da, BAİBÜ’lü fındık prensesi!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan, İstanbul'un yoğun iş hayatını geride bırakarak memleketi Ordu'ya dönüş yapan Ayşegül Yeşiltepe, KOSGEB'in desteğiyle ailesiyle birlikte fındık üzerine kurduğu işletmeyle bölge ekonomisine ve tarımına değer katıyor.

Anadolu Ajansı
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Finans Uzmanından Girişimciye: Bir Dönüşüm Hikayesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Ayşegül Yeşiltepe, 12 yıl boyunca İstanbul'da bir şirkette finans uzmanı olarak çalıştıktan sonra, memleketinde bir iş kurma hayalini gerçekleştirmek üzere önemli bir karar aldı. 2021'de emekli anne ve babasıyla birlikte Ordu'ya taşınan Yeşiltepe, bölgenin vazgeçilmez ürünü fındık üzerine bir işletme kurmaya karar verdi.

KOSGEB Desteğiyle Fındığa Yatırım

1 Nisan 2022'de, Ordu'nun Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi'nde, evlerinin de bulunduğu binanın giriş katında fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kuran Yeşiltepe, KOSGEB'den aldığı makine ve teçhizat desteğiyle üretime başladı. Aile bireylerinin de desteğiyle kurulan tesis, Yeşiltepe'nin çocukluğundan beri aşina olduğu fındık işleme sanatını günümüz teknolojisiyle birleştiriyor.

Katma Değerli Üretim: Fındıktan Fındık Ezmelerine

Yeşiltepe'nin amacı, sadece kendi üretimini değil, bütün köy, il ve Karadeniz bölgesinin fındığını katma değerli ürünler haline getirmek. Bu doğrultuda, natürel iç fındık, kavrulmuş fındık ve hem şekerli hem de sadesi ile fındık ezmesi üretimi yapılıyor. Fındık ve fındık ürünlerini dijital pazarlama ve sosyal medya üzerinden pazarlayarak, yerel üretimi ulusal ve uluslararası alanda tanıtma hedefi güdülüyor.

Sürdürülebilir Tarım ve Dijital Pazarlama

Yeşiltepe, ürün satışını dijital pazarlama ve sosyal medya üzerinden yaparak, fiziki satışın ötesinde bir strateji benimsiyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına ve zaman zaman Fransa'ya ürün gönderiyor. Girişimcinin hedefi, fındığı iç pazarda daha geniş kitlelere tanıtarak her haneye ulaştırmak.

Ailece Üretim: Birlikten Güç Doğuyor

Emekli öğretmen Nedim Yeşiltepe ve Berrin Yeşiltepe de kızlarının iş kurma fikrine destek vererek, üretim sürecine aktif olarak katılıyor. Aile bireyleri, ürünün katma değer kazanarak pazarlanmasının önemine vurgu yapıyor ve yerel üreticilere de destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

# ankara, istanbul, Medya, tarım, emekli

01 Şub 2024 - 15:43 Ordu- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı
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