Gölcük Gölü’nde “çılgınlık” dedirten hareketler!

Yasağa Aldırış Etmeden Gölcük Gölü'nde Macera Arayışı!

Gölcük Tabiat Parkı'nın büyüleyici çam ağaçları arasında yer alan göl, donarak kendine masalsı bir görünüm kazandırdı. Ancak buz tabakasının incelmesine rağmen, parka gelen birçok ziyaretçi tehlikeye aldırış etmeden gölün üzerinde yürümeyi tercih etti. Gölcük'e gelen turistler, yasağa rağmen gölün buzlu yüzeyinde adeta bir macera yaşadılar ve bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdiler.

Tabelalar Göz Ardı Edildi, Dikkat Uyarılarına Kulak Asılmadı!

Gölün üzerinde yürümenin tehlikeli olduğunu belirten uyarı tabelalarına rağmen, cesur ziyaretçiler bu uyarıları ciddiye almadılar. Çevredeki görevliler ise düdükleriyle bu cesur maceraperestleri uyararak güvenli alana yönlendirdi.