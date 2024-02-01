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Gölcük Gölü’nde “çılgınlık” dedirten hareketler!

Türkiye'nin turizm cenneti Gölcük Tabiat Parkı, son kar yağışı ile büyüleyici bir beyaz örtü ile örtüldü. Gölcük Gölü, sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Ancak bu durum, bazı cesur tatilcileri korkutmadı.

İhlas Haber Ajansı
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Yasağa Aldırış Etmeden Gölcük Gölü'nde Macera Arayışı!

Gölcük Tabiat Parkı'nın büyüleyici çam ağaçları arasında yer alan göl, donarak kendine masalsı bir görünüm kazandırdı. Ancak buz tabakasının incelmesine rağmen, parka gelen birçok ziyaretçi tehlikeye aldırış etmeden gölün üzerinde yürümeyi tercih etti. Gölcük'e gelen turistler, yasağa rağmen gölün buzlu yüzeyinde adeta bir macera yaşadılar ve bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdiler.

Tabelalar Göz Ardı Edildi, Dikkat Uyarılarına Kulak Asılmadı!

Gölün üzerinde yürümenin tehlikeli olduğunu belirten uyarı tabelalarına rağmen, cesur ziyaretçiler bu uyarıları ciddiye almadılar. Çevredeki görevliler ise düdükleriyle bu cesur maceraperestleri uyararak güvenli alana yönlendirdi.

01 Şub 2024 - 16:50 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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