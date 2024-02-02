Bolu Belediye Başkanı Özcan, görevden aldığı müdürden helallik istedi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dikkat çeken bir adım atarak, görevden aldığı Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’ı özür dileyerek görevine geri döndürdü.
Meclis Toplantısında Tansiyon Yükseldi
Bolu Belediye Meclisi'nin Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumunda, meclis üyesi İlkay Bayrak ile Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Başkan Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’dan, Bayrak'ı meclis salonundan çıkarmasını talep etti. Ancak, Yılmaz'ın tüm çabalarına rağmen Bayrak meclis salonunu terk etmeyince, Başkan Özcan, Yılmaz'ı görevini yerine getiremediği gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu.
Özcan, Kararını Gözden Geçirdi
Olayın ardından meclis oturumu kapatılırken, Başkan Özcan, konunun detaylarını incelemek üzere makam odasına çekildi. İlgili görüntüleri izleyen Özcan, Zabıta Müdürü Yılmaz'ın aslında hatasız olduğunu fark etti ve bu durumu düzeltmek için adım attı. Yılmaz'ı yanına çağırarak yaşananlar hakkında detaylı bir şekilde konuştu.
Helallik ve Göreve İade
Başkan Özcan, Yılmaz ve ailesinden helallik isteyerek, yaşananların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Özcan, meclis üyeleri arasında yaşanan gerginliğin ardından hızla verdiği kararın yanlış olduğunu kabul ederek, Yılmaz'dan özür diledi. Özcan'ın bu samimi tutumu, meclis üyeleri tarafından da olumlu karşılandı. Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, Özcan'ın bu jesti üzerine görevine devam etme kararı aldı.
Bolu Belediyesi'nden Örnek Davranış
Bu olay, Bolu Belediyesi'nin, hatalarını kabul edebilen ve düzeltebilen bir yönetim anlayışına sahip olduğunu gösterdi. Başkan Tanju Özcan'ın, görevden aldığı bir müdürden helallik istemesi ve görevine iade etmesi, siyasi çevrelerde ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu durum, yönetimde şeffaflık ve adaletin önemini bir kez daha vurguladı.
02 Şub 2024 - 15:56 Bolu- Gündem
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.