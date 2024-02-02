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Bolu Belediye Başkanı Özcan, görevden aldığı müdürden helallik istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dikkat çeken bir adım atarak, görevden aldığı Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’ı özür dileyerek görevine geri döndürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Meclis Toplantısında Tansiyon Yükseldi

Bolu Belediye Meclisi'nin Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumunda, meclis üyesi İlkay Bayrak ile Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Başkan Özcan, Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz’dan, Bayrak'ı meclis salonundan çıkarmasını talep etti. Ancak, Yılmaz'ın tüm çabalarına rağmen Bayrak meclis salonunu terk etmeyince, Başkan Özcan, Yılmaz'ı görevini yerine getiremediği gerekçesiyle görevden aldığını duyurdu.

Özcan, Kararını Gözden Geçirdi

Olayın ardından meclis oturumu kapatılırken, Başkan Özcan, konunun detaylarını incelemek üzere makam odasına çekildi. İlgili görüntüleri izleyen Özcan, Zabıta Müdürü Yılmaz'ın aslında hatasız olduğunu fark etti ve bu durumu düzeltmek için adım attı. Yılmaz'ı yanına çağırarak yaşananlar hakkında detaylı bir şekilde konuştu.

Helallik ve Göreve İade

Başkan Özcan, Yılmaz ve ailesinden helallik isteyerek, yaşananların bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Özcan, meclis üyeleri arasında yaşanan gerginliğin ardından hızla verdiği kararın yanlış olduğunu kabul ederek, Yılmaz'dan özür diledi. Özcan'ın bu samimi tutumu, meclis üyeleri tarafından da olumlu karşılandı. Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, Özcan'ın bu jesti üzerine görevine devam etme kararı aldı.

Bolu Belediyesi'nden Örnek Davranış

Bu olay, Bolu Belediyesi'nin, hatalarını kabul edebilen ve düzeltebilen bir yönetim anlayışına sahip olduğunu gösterdi. Başkan Tanju Özcan'ın, görevden aldığı bir müdürden helallik istemesi ve görevine iade etmesi, siyasi çevrelerde ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu durum, yönetimde şeffaflık ve adaletin önemini bir kez daha vurguladı.

# tanju özcan, bolu belediyesi

02 Şub 2024 - 15:56 Bolu- Gündem

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