Yüzü eriyen adamın acı dolu anları!
Sinop'tan Samsun'a umut yolculuğu: Cilt kanseri ve şeker hastası Şaban Kılıç, tedavi için yardım bekliyor. Sağlık ve ekonomik mücadele içindeki yaşlı adamın hikayesi.
Acıyla Dolu Bir Yaşam
Kılıç, yaşadığı acıyı "Suratım mum gibi eriyor" sözleriyle ifade ediyor. Gözyaşları içindeki bu yaşlı adam, hem Boyabat'ta hem de Samsun'daki hastanelere başvurmuş, fakat aradığı şifayı bir türlü bulamamış. Durumu hakkında konuşurken, "Durumum çok kötü. Çok ızdırap çekiyorum. Yaram gittikçe büyüyor ve halen kanamaya devam ediyor" diyerek çaresizliğini dile getiriyor. Ayda bin TL'yi aşan tıbbi masraflar, onun bu zorlu savaşında ek bir yük teşkil ediyor.
Hastane Koridorlarında Bir Yaşam
Kılıç'ın mücadelesi, sadece sağlık sorunlarıyla sınırlı değil. Ekonomik zorluklar ve yalnızlık da bu zorlu savaşın parçaları. Samsun'da kimsesi ve parası olmadan yaşamak zorunda kalan Kılıç, "Yatacak yerim yok, kimsem yok. Otelde yatıyordum, param bitince hastane koridorunda tekerlekli sandalye üzerinde kalmaya başladım" ifadeleriyle yaşam mücadelesini anlatıyor.
Umut Işığını Arayan Bir Yaşam
Yaşadığı zorluklara rağmen Kılıç, tedavi olma umudunu kaybetmiyor. Samsun'daki hastanelere yaptığı başvurularla, yetkililerden yardım bekliyor. Şaban Kılıç'ın hikayesi, sağlık sistemimizin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerken, toplum olarak dayanışmanın ve destek olmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.
04 Şub 2024 - 13:11 Sinop- Sağlık
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.