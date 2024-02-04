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Yüzü eriyen adamın acı dolu anları!

Sinop'tan Samsun'a umut yolculuğu: Cilt kanseri ve şeker hastası Şaban Kılıç, tedavi için yardım bekliyor. Sağlık ve ekonomik mücadele içindeki yaşlı adamın hikayesi.

İhlas Haber Ajansı
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Acıyla Dolu Bir Yaşam

Kılıç, yaşadığı acıyı "Suratım mum gibi eriyor" sözleriyle ifade ediyor. Gözyaşları içindeki bu yaşlı adam, hem Boyabat'ta hem de Samsun'daki hastanelere başvurmuş, fakat aradığı şifayı bir türlü bulamamış. Durumu hakkında konuşurken, "Durumum çok kötü. Çok ızdırap çekiyorum. Yaram gittikçe büyüyor ve halen kanamaya devam ediyor" diyerek çaresizliğini dile getiriyor. Ayda bin TL'yi aşan tıbbi masraflar, onun bu zorlu savaşında ek bir yük teşkil ediyor.

Hastane Koridorlarında Bir Yaşam

Kılıç'ın mücadelesi, sadece sağlık sorunlarıyla sınırlı değil. Ekonomik zorluklar ve yalnızlık da bu zorlu savaşın parçaları. Samsun'da kimsesi ve parası olmadan yaşamak zorunda kalan Kılıç, "Yatacak yerim yok, kimsem yok. Otelde yatıyordum, param bitince hastane koridorunda tekerlekli sandalye üzerinde kalmaya başladım" ifadeleriyle yaşam mücadelesini anlatıyor.

Umut Işığını Arayan Bir Yaşam

Yaşadığı zorluklara rağmen Kılıç, tedavi olma umudunu kaybetmiyor. Samsun'daki hastanelere yaptığı başvurularla, yetkililerden yardım bekliyor. Şaban Kılıç'ın hikayesi, sağlık sistemimizin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerken, toplum olarak dayanışmanın ve destek olmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor.

# destek

04 Şub 2024 - 13:11 Sinop- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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