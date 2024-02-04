Abant Gölü'nde tatil ve eziyet yan yana

Trafik Sıkışıklığı ve Doğa Keyfi Bir Arada

Ziyaretçi Yoğunluğu ve Trafik Çilesi: Abant Gölü'ne gelen ziyaretçiler, giriş ve çıkışlarda oluşan uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. Bazı tatilciler, trafikte uzun süreler beklemek zorunda kalırken, bazıları ise bu durumu piknik yaparak ve kartopu oynayarak değerlendirdi.

Vatandaş Tepkileri: Trafikte kalan ziyaretçilerden Feryal Denizel, trafik sıkışıklığının tatil keyfini olumsuz etkilediğini belirtti. Amerika'dan çocukları için Abant'a gelen bir ziyaretçi ise trafik yoğunluğundan şikayetçi oldu. İstanbul'dan gelen bir başka tatilci ise trafik nedeniyle pişmanlık yaşadığını ve bir daha gelmeyeceğini ifade etti.

Çözüm Bekleyen Sorunlar ve Tatilcilerin Tepkileri

Trafik Sorununa Çözüm Arayışı: Ziyaretçiler, Abant Gölü'ne giden yolların trafik yoğunluğuna karşı yetersiz kaldığını ve bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Özellikle yazlık lastiklerle gelinmesi ve doğru donanıma sahip olmamanın trafikte ek sorunlar yarattığına dikkat çekildi.

Doğal Güzellikler ve Tatil Keyfi

Tüm bu trafik sorunlarına rağmen, Abant Gölü çevresinde yürüyüş yapmak, piknik yapmak ve kartopu oynamak gibi aktivitelerle tatilciler doğanın tadını çıkarmayı başardı. Gölün doğal güzellikleri, ziyaretçiler için unutulmaz anlar yaratmaya devam ediyor.