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Abant Gölü'nde tatil ve eziyet yan yana

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kentin 35 kilometre uzağında yer alan bu eşsiz doğa cenneti, trafik sıkışıklığı ile gündeme geldi. Gölün etrafını saran ormanlar, tatilciler için hem bir eğlence alanı hem de zorlu bir trafik sınavı oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Trafik Sıkışıklığı ve Doğa Keyfi Bir Arada

Ziyaretçi Yoğunluğu ve Trafik Çilesi: Abant Gölü'ne gelen ziyaretçiler, giriş ve çıkışlarda oluşan uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. Bazı tatilciler, trafikte uzun süreler beklemek zorunda kalırken, bazıları ise bu durumu piknik yaparak ve kartopu oynayarak değerlendirdi.

Vatandaş Tepkileri: Trafikte kalan ziyaretçilerden Feryal Denizel, trafik sıkışıklığının tatil keyfini olumsuz etkilediğini belirtti. Amerika'dan çocukları için Abant'a gelen bir ziyaretçi ise trafik yoğunluğundan şikayetçi oldu. İstanbul'dan gelen bir başka tatilci ise trafik nedeniyle pişmanlık yaşadığını ve bir daha gelmeyeceğini ifade etti.

Çözüm Bekleyen Sorunlar ve Tatilcilerin Tepkileri

Trafik Sorununa Çözüm Arayışı: Ziyaretçiler, Abant Gölü'ne giden yolların trafik yoğunluğuna karşı yetersiz kaldığını ve bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Özellikle yazlık lastiklerle gelinmesi ve doğru donanıma sahip olmamanın trafikte ek sorunlar yarattığına dikkat çekildi.

Doğal Güzellikler ve Tatil Keyfi
Tüm bu trafik sorunlarına rağmen, Abant Gölü çevresinde yürüyüş yapmak, piknik yapmak ve kartopu oynamak gibi aktivitelerle tatilciler doğanın tadını çıkarmayı başardı. Gölün doğal güzellikleri, ziyaretçiler için unutulmaz anlar yaratmaya devam ediyor.

# istanbul

04 Şub 2024 - 16:30 Bolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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