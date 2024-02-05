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Bolu’da korkutan trafik kazası

Bolu'nun D-100 kara yolunda meydana gelen bir trafik kazası, dikkatleri bir kez daha yollardaki güvenlik sorunlarına çekti. Ankara istikametinde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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Tehlike Anı: D-100 Kara Yolunda Çarpışma

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, tehlikeli bir an yaşandı. Ramazan A.'nın yönetimindeki 06 EFT 876 plakalı cip ile Mehmet Han Y. tarafından idare edilen 54 YL 550 plakalı otomobil, Hayreddin Tokadi Hazretleri Türbesi kavşağında şiddetli bir şekilde çarpıştı. Bu çarpışma, çevredeki sürücüler ve yayalar tarafından büyük endişe ile izlendi.

Yaralılar ve Acil Müdahale

Kazanın hemen ardından, yabancı uyruklu E.P. ile Sibel Y. ve Ayşenur D. yaralandı. Çevredekilerin hızla yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan ilk açıklamalara göre, yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın Ardından

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik bir süre aksadı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kazanın ardından hızla olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını normale döndürmek için çalışmalara başladı. Ayrıca, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çekici hizmetleri de devreye girdi.

Uyarı ve Öneriler

Bu tür kazalar, hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına daha sıkı şekilde uyması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Uzmanlar, özellikle kavşaklarda dikkatli olunması, hız limitlerine uyulması ve araçların bakımının düzenli olarak yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

# otomobil, ankara

05 Şub 2024 - 09:15 Bolu- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı
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