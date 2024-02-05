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Kaza yapan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi!

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alkollü sürücü kazaya neden olurken, polis ekiplerine direndi.

İhlas Haber Ajansı
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Alkollü Sürücünün Neden Olduğu Felaket

Kazaya karışan sürücülerden biri olan Taner Ü., alkollü araç kullanmanın verdiği etkiyle kontrolünü kaybederek, Hamdi Umut Y. yönetimindeki başka bir araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polise Direnen Alkollü Sürücü

Taner Ü.'nün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerine direnme ve zorluk çıkarma girişiminde bulunan Taner Ü. ve yanındakiler, polislerle arbede yaşadı. Sürücü, polisin uzun süren ikna çabalarının ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı. Bolu'da yaşanan bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.
# polis

05 Şub 2024 - 09:21 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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