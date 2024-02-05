Kaza yapan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi!
Bolu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alkollü sürücü kazaya neden olurken, polis ekiplerine direndi.
Alkollü Sürücünün Neden Olduğu Felaket
Kazaya karışan sürücülerden biri olan Taner Ü., alkollü araç kullanmanın verdiği etkiyle kontrolünü kaybederek, Hamdi Umut Y. yönetimindeki başka bir araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polise Direnen Alkollü Sürücü
Taner Ü.'nün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerine direnme ve zorluk çıkarma girişiminde bulunan Taner Ü. ve yanındakiler, polislerle arbede yaşadı. Sürücü, polisin uzun süren ikna çabalarının ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kaza sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı. Bolu'da yaşanan bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.
05 Şub 2024 - 09:21 Bolu- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.