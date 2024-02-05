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Mengen'de tarihi gelenek, 80. şükür mevlidi

Bolu Mengen ilçesi, yerel ve dini geleneklerini sürdüren özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 1944 Bolu Depremi sonrası başlatılan ve her yıl yeniden hayat bulan şükür mevlidi, bu yıl 80. kez düzenlenerek, köklü bir gelenek haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

Anadolu Ajansı
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Dayanışma Ruhu: Çubuk Köyü Camisi'nde Mevlit Okutuldu

Çubuk Köyü Camisi, tarihi etkinliğin merkezi oldu. Öğle namazı vaktinde başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla manevi bir derinlik kazandı. Programın ruhu, katılımcıların birlik ve beraberliğini pekiştiren, topluluğun dayanışmasını ve maneviyatını öne çıkaran bir atmosfer yarattı.

İkram Geleneği: Vatandaşlara Yemek Sunumu

Mevlit okunmasının ardından gerçekleştirilen yemek ikramı, etkinliğin topluluk içindeki paylaşım ve dayanışma ruhunu güçlendirdi. Bu, Mengen'in sıcak ve misafirperver yüzünü yansıtan bir gelenek.

Köy Muhtarından Anlamlı Mesajlar

Çubuk Köyü Muhtarı Hamit Arslan'ın etkinlikte yaptığı konuşma, katılımcılara teşekkür ederek başladı ve mevlidin, birlik ve beraberlik ruhunu temsil ettiğini vurguladı. Arslan, bu özel geleneklerin köyde ve katılımcıların kalplerinde sonsuza dek yaşamasını dilediğini ifade etti.

Önde Gelen Katılımcılar

Etkinlik, Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Mengen Müftüsü Mehmet Özcan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla anlam kazandı.

05 Şub 2024 - 09:29 Bolu/ Mengen- Kültür-Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı
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