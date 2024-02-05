Sosyal medya uğruna kamelya yakma vakası
Kastamonu'nun sahil kasabası Cide, gençlerin sosyal medya çılgınlığına sahne oldu. Rahime Kaptan Parkı'nda bulunan bir kamelyanın kundaklanması, hem yerel halkın hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Dört genç, daha fazla sosyal medya etkileşimi elde etmek amacıyla bu dikkat çekici eyleme başvurdu.
Sosyal Medyanın Kıskacında Bir Eylem
Bilgilere göre, Cide Belediye Limanı içerisinde yer alan Rahime Kaptan Parkı'nda dolaşan vatandaşlar, sahil kenarındaki kamelyanın alevler içinde olduğunu fark etti. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın, büyük bir zarar vermeden kontrol altına alındı. Ancak, polis ekiplerinin detaylı incelemesi, bu olayın bir kundaklama eylemi olduğunu ortaya koydu.
Güvenlik Kameraları Failleri Ele Verdi
Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının titizlikle incelenmesi sonucu, şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Polis, yaptığı incelemelerde dört gencin, sosyal medya hesaplarından kamelyanın yanışını arka plan olarak kullanarak fotoğraf paylaştıklarını tespit etti. Bu bulgular ışığında, H.K., S.S., Ö.S. ve E.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Kamu Malına Zarar Verme Olayları
Cide'de yaşanan bu üzücü olayın yanı sıra, liman içerisindeki umumi tuvaletlere de zarar verildiği belirlendi. Tuvaletlerin çerçevelerinin kırılması, sosyal medya uğruna yapılan bu eylemlerin sadece kamelya ile sınırlı kalmadığını gösterdi.
05 Şub 2024 - 11:13 Kastamonu/ Cide- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.