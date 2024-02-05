Sosyal medya uğruna kamelya yakma vakası

Sosyal Medyanın Kıskacında Bir Eylem

Bilgilere göre, Cide Belediye Limanı içerisinde yer alan Rahime Kaptan Parkı'nda dolaşan vatandaşlar, sahil kenarındaki kamelyanın alevler içinde olduğunu fark etti. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın, büyük bir zarar vermeden kontrol altına alındı. Ancak, polis ekiplerinin detaylı incelemesi, bu olayın bir kundaklama eylemi olduğunu ortaya koydu.

Güvenlik Kameraları Failleri Ele Verdi

Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının titizlikle incelenmesi sonucu, şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Polis, yaptığı incelemelerde dört gencin, sosyal medya hesaplarından kamelyanın yanışını arka plan olarak kullanarak fotoğraf paylaştıklarını tespit etti. Bu bulgular ışığında, H.K., S.S., Ö.S. ve E.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kamu Malına Zarar Verme Olayları

Cide'de yaşanan bu üzücü olayın yanı sıra, liman içerisindeki umumi tuvaletlere de zarar verildiği belirlendi. Tuvaletlerin çerçevelerinin kırılması, sosyal medya uğruna yapılan bu eylemlerin sadece kamelya ile sınırlı kalmadığını gösterdi.