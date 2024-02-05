- G:

Sosyal medya uğruna kamelya yakma vakası

Kastamonu'nun sahil kasabası Cide, gençlerin sosyal medya çılgınlığına sahne oldu. Rahime Kaptan Parkı'nda bulunan bir kamelyanın kundaklanması, hem yerel halkın hem de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Dört genç, daha fazla sosyal medya etkileşimi elde etmek amacıyla bu dikkat çekici eyleme başvurdu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
+1
Büyütmek için resme tıklayın

Sosyal Medyanın Kıskacında Bir Eylem

Bilgilere göre, Cide Belediye Limanı içerisinde yer alan Rahime Kaptan Parkı'nda dolaşan vatandaşlar, sahil kenarındaki kamelyanın alevler içinde olduğunu fark etti. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın, büyük bir zarar vermeden kontrol altına alındı. Ancak, polis ekiplerinin detaylı incelemesi, bu olayın bir kundaklama eylemi olduğunu ortaya koydu.

Güvenlik Kameraları Failleri Ele Verdi

Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının titizlikle incelenmesi sonucu, şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Polis, yaptığı incelemelerde dört gencin, sosyal medya hesaplarından kamelyanın yanışını arka plan olarak kullanarak fotoğraf paylaştıklarını tespit etti. Bu bulgular ışığında, H.K., S.S., Ö.S. ve E.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kamu Malına Zarar Verme Olayları

Cide'de yaşanan bu üzücü olayın yanı sıra, liman içerisindeki umumi tuvaletlere de zarar verildiği belirlendi. Tuvaletlerin çerçevelerinin kırılması, sosyal medya uğruna yapılan bu eylemlerin sadece kamelya ile sınırlı kalmadığını gösterdi.

# Medya, polis

05 Şub 2024 - 11:13 Kastamonu/ Cide- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
TAKİP ET 10 B
TAKİP ET
TAKİP ET
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE mask
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNE AİT HİZMET VASITALARINDA VE İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ mask
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK VE GRAFİK BÖLÜMÜNE MALZEME ALIMI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL mask
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN VE İŞ KIYAFETİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ mask
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mengen'de tarihi gelenek, 80. şükür mevlidi mask
Mengen'de tarihi gelenek, 80. şükür mevlidi
Kaza yapan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi! mask
Kaza yapan alkollü sürücü polis ekiplerine direndi!
Bolu’da korkutan trafik kazası mask
Bolu’da korkutan trafik kazası
Abant Gölü'nde tatil ve eziyet yan yana mask
Abant Gölü'nde tatil ve eziyet yan yana
Yüzü eriyen adamın acı dolu anları! mask
Yüzü eriyen adamın acı dolu anları!
Bolu Belediye Başkanı Özcan, görevden aldığı müdürden helallik istedi mask
Bolu Belediye Başkanı Özcan, görevden aldığı müdürden helallik istedi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL