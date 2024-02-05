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Anne ve kızına araç çarptı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, İstanbul'dan yeni taşınan anne ve kızına araç çarptı. Kazada anne Hatice Şimşek hayatını kaybetti, Necla Şimşek ise yoğun bakımda.

İhlas Haber Ajansı
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Kastamonu'nun Cide ilçesi, bir aileyi yasa boğan korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. İstanbul'dan yaklaşık bir hafta önce taşınma heyecanını yaşayan bir anne ve kızı, yeni yuvalarına alışmaya çalışırken, beklenmedik bir felaketle karşı karşıya kaldı.



Elektrikli üç tekerlekli moped araçlarıyla yollarına devam ederken, bir aracın çarpması sonucu hayatlarının en karanlık anını yaşadılar. Kazada ağır yaralanan Hatice Şimşek (44) kurtarılamayarak hayatını kaybederken, annesi Necla Şimşek (64) yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Taşınma Sonrası Kaza

Cide ilçesinin Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, Şimşek ailesinin dramını derinleştirdi. İstanbul'dan Cide'ye yeni taşınan ailenin yaşadığı bu acı kaza, sadece onların değil, tüm ilçenin yüreğini dağladı. Hatice Şimşek yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli moped, henüz plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Acil Müdahale ve Polis Soruşturması

Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Cide Devlet Hastanesine sevk etti. Hatice Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Annesi Necla Şimşek ise, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.


Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda kaçan sürücü ve aracı kısa sürede tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı.

# istanbul, polis, kastamonu

05 Şub 2024 - 11:26 Kastamonu/ Cide- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı
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