Anne ve kızına araç çarptı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, İstanbul'dan yeni taşınan anne ve kızına araç çarptı. Kazada anne Hatice Şimşek hayatını kaybetti, Necla Şimşek ise yoğun bakımda.
Kastamonu'nun Cide ilçesi, bir aileyi yasa boğan korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. İstanbul'dan yaklaşık bir hafta önce taşınma heyecanını yaşayan bir anne ve kızı, yeni yuvalarına alışmaya çalışırken, beklenmedik bir felaketle karşı karşıya kaldı.
Elektrikli üç tekerlekli moped araçlarıyla yollarına devam ederken, bir aracın çarpması sonucu hayatlarının en karanlık anını yaşadılar. Kazada ağır yaralanan Hatice Şimşek (44) kurtarılamayarak hayatını kaybederken, annesi Necla Şimşek (64) yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Taşınma Sonrası Kaza
Cide ilçesinin Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, Şimşek ailesinin dramını derinleştirdi. İstanbul'dan Cide'ye yeni taşınan ailenin yaşadığı bu acı kaza, sadece onların değil, tüm ilçenin yüreğini dağladı. Hatice Şimşek yönetimindeki elektrikli üç tekerlekli moped, henüz plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Acil Müdahale ve Polis Soruşturması
Kaza sonrası olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Cide Devlet Hastanesine sevk etti. Hatice Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Annesi Necla Şimşek ise, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda kaçan sürücü ve aracı kısa sürede tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı.
05 Şub 2024 - 11:26 Kastamonu/ Cide- Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.